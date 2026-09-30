به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نیروگاه خورشیدی ۴۰ کیلوواتی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی با هدف کمک به مدیریت ناترازی انرژی و توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، با سرمایهگذاری ۳ میلیارد تومان در تبریز به بهرهبرداری رسید.
این نیروگاه ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد و بنیاد شهید آذربایجان شرقی با اجرای این طرح، بخشی از نیاز خود به انرژی را از طریق تولید برق پاک تأمین خواهد کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی در حاشیه این مراسم، توجه به مسائل زیستمحیطی و کمک به مدیریت ناترازی انرژی را در کنار مأموریت اصلی این مجموعه مورد تأکید قرار داد.
علیاکبر سلمانی اظهار کرد: بنیاد شهید به عنوان نهادی برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت، خود را موظف به پیشگامی در عرصههای مختلف میداند و در کنار خدمترسانی به خانوادههای شهدا و ایثارگران، حفظ محیط زیست و کمک به رفع ناترازی انرژی را نیز دنبال میکند.
وی افزود: راهاندازی نیروگاه خورشیدی ۴۰ کیلوواتی اقدامی عملی در همین مسیر است و نشان میدهد دستگاههای اجرایی میتوانند در کنار وظایف اصلی خود، در حل چالشهای کلان کشور نیز نقش داشته باشند.
سلمانی این پروژه را فراتر از یک اقدام فنی دانست و گفت: این طرح نمادی از مدیریت جهادی و بهرهوری سبز در نظام اداری استان است و میتواند الگویی برای سایر دستگاهها در زمینه استفاده از انرژیهای پاک و پیوستن به شبکه سراسری صنعت برق باشد.
در ادامه، مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور ایثارگران نیز از اجرای این طرح در بنیاد شهید استان استقبال کرد و آن را اقدامی در راستای کمک به تأمین برق پایدار دانست.
عبدالرزاق میراب اظهار کرد: بنیاد شهید آذربایجان شرقی از دستگاههای فعال در زمینه همکاری برای رفع ناترازی انرژی است و با درک شرایط کشور، برای استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر پیشقدم شده است.
وی بر ضرورت مشارکت سایر دستگاههای اجرایی استان در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: انتظار میرود دیگر ادارات استان نیز با الگوبرداری از این اقدام، برای تولید انرژی پاک و کمک به تأمین برق پایدار وارد عمل شوند.
مشاور استاندار آذربایجان شرقی همچنین بنیاد شهید را نهادی پیشرو در عرصه خدمترسانی به خانوادههای شهدا و ایثارگران دانست و بر تداوم این رویکرد در حوزه مسائل کلان استان تأکید کرد.
بهرهبرداری از این نیروگاه خورشیدی در شرایطی انجام شده است که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یکی از راهکارهای کاهش فشار بر شبکه برق و مدیریت ناترازی انرژی مورد توجه قرار دارد.
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