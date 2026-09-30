حضور قطعی ۷ تکواندوکار ایران در گرندپری پاریس

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ مهرماه با حضور ۲۵۶ تکواندوکار به میزبانی فرانسه در شهر پاریس برگزار می شود.

برای حضور در این مسابقات تیم کشورمان همانند دوره قبل هفت تکواندوکار خواهد داشت. ابوالفضل زندی و مهدی رزمیان در وزن ۵۸- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری و مهران برخورداری در وزن ۸۰- کیلوگرم، آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم و ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم نمایندگان تکواندو ایران در این رقابت ها هستند.

نزدیکی این رویداد با مسابقات بازیهای آسیایی باعث شده تا زندی، سلیمی و کیانی به همراه کادر فنی بلافاصله بعد از پایان رقابت های خود از ناگویا راهی استانبول شده و با پیوستن به سجاد مردانی(مربی)، رزمیان، یزدانی و برخورداری که از تهران به این شهر سفر کرده اند راهی پاریس شوند.

ظبق برنامه جمعه ۱۷ مهرماه رزمیان، زندی،سلیمی و یزدانی، شنبه ۱۸ مهرماه ناهید کیانی و یکشنبه ۱۹ مهرماه برخورداری و بختیاری به دیدار حریفان خود می روند.