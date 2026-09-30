استارت لیگ برتر هندبال مردان؛ استقلال میزبان نفت امیدیه در هفته نخست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتمام حضور تیم ملی در بازیهای آسیایی و برگزاری قرعه کشی سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، کمیته مسابقات فدراسیون برنامه دو هفته ابتدایی این رقابت‌ها را اعلام کرد. در هفته نخست این دیدارها و در مهمترین مسابقات، استقلال کازرون میزبان تیم تازه لیگ برتری شده نفت امیدیه خواهد بود. دربی اصفهان هم بین دو تیم سپاهان برگزار خواهد شد. نیروی زمینی ارتش هم میزبان تیم تازه وارد شهرداری تبریز خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، دیدارهای هفته نخست لیگ برتر هندبال مردان روز جمعه ۲۴ مهرماه و مسابقات هفته دوم روز جمعه ۱ آبان‌ماه برگزار خواهند شد.

برنامه کامل دیدارهای دو هفته ابتدایی سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته اول - جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ساعت ۱۶

پرواز هوانیروز اسلام آباد غرب - نفت و گاز گچساران

نیروی زمینی ارتش - مقاومت شهرداری تبریز

استقلال کازرون - نفت امیدیه

میدکو فراور زرند - مس کرمان

سپاهان نوین اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

هفته دوم - جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ - ساعت ۱۶

میدکو فراور زرند - نام‌آوران مشهد

مس کرمان - استقلال کازرون

نفت و گاز گچساران - سپاهان نوین اصفهان

نفت امیدیه - نیروی زمینی ارتش

مقاومت شهرداری تبریز - پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب