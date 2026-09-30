کمربندی ماهدشت یک گام تا ورود به فاز اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عسگری، سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی البرز، امروز در جلسه بررسی مشکلات و زیر ساخت های شهر ماهدشت با حضور استاندار البرز که در مصلی امام خمینی (ره)، از پیگیری صدور مجوز ماده ۲۳ پروژه کمربندی ماهدشت در سطح ملی خبر داد و گفت: این طرح برای کاهش ترددهای عبوری، تصادفات و مشکلات زیستمحیطی شهر ضروری است.
وی اظهار کرد: همراهی سازمان برنامه و بودجه برای صدور مجوز ماده ۲۳ این پروژه در حال پیگیری است و در همین راستا جلسه کمیته فنی در وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.
وی افزود: ایرادات پروژه کمربندی طی سه سال گذشته پیگیری و برطرف شده و اکنون فرآیندهای اداری و قانونی باقیمانده باید تکمیل شود تا پروژه وارد مرحله عملیاتی شود.
سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی البرز درباره پروژههای مسکن ماهدشت نیز گفت: واحدهای آماده نباید به دلیل انتظار برای برگزاری مراسم افتتاح، در تحویل به مردم معطل بمانند و هر واحد آماده باید در سریعترین زمان به متقاضی واگذار شود.
عسگری همچنین تعیین تکلیف اراضی دارای کاربریهای خدماتی، فضای سبز و ورزشی و انتقال اسناد برخی اراضی و ساختمانهای احداثشده را از دیگر موضوعات مورد پیگیری در ماهدشت عنوان کرد.
وی با اشاره به توسعه محدودههای مسکونی ماهدشت افزود: تأمین فضای آموزشی باید همزمان با اجرای طرحهای مسکن دنبال شود و هماهنگی با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در این زمینه انجام شده است.
پیگیری اسناد مسکن مهر
عسگری تعیین تکلیف اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر را از مطالبات مردم دانست و گفت: تکمیل صورتمجلسهای تفکیکی و پایانکار پروژهها برای صدور اسناد ضروری است و همکاری دستگاههای مرتبط برای تسریع این فرآیند دنبال میشود.
وی همچنین از پیگیری توسعه فضاهای فرهنگی از جمله کتابخانه و مراکز فرهنگی کودکان و نوجوانان خبر داد و تأکید کرد: توسعه ماهدشت باید همزمان با تأمین زیرساختهای حملونقل، آموزشی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی انجام شود.
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