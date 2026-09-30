امیریان: سرقت مغازه در شرق تهران ۴۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های هفته انتظامی و عملکرد شش‌ماهه این فرماندهی اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال سرقت مغازه ۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی افزود: در همین مدت سرقت منزل ۳۷ درصد و کیف‌قاپی نیز ۴۱ درصد کاهش یافته و در حوزه سرقت‌های مسلحانه نیز موردی ثبت نشده است.

امیریان ادامه داد: سرقت به عنف نیز در شش ماه نخست امسال ۲۴ درصد کاهش یافته است که این موضوع در ارتقای احساس امنیت عمومی اهمیت دارد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در عین حال از افزایش ۲۵ درصدی سرقت خودرو خبر داد و گفت: این موضوع در برنامه کاری پلیس قرار دارد و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری عوامل این سرقت‌ها در حال انجام است.

وی همچنین اظهار کرد: سرقت اماکن خصوصی و دولتی ۳۳ درصد افزایش داشته که بخش قابل توجهی از آن مربوط به ویلاها، باغ‌ها و تالارباغ‌هایی است که به‌صورت مقطعی مورد استفاده قرار می‌گیرند و پلیس آگاهی موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

امیریان با اشاره به برنامه‌های هفته انتظامی گفت: ۱۵۰ برنامه در شهرستان‌های تحت پوشش فرماندهی پیش‌بینی شده که دیدار و تکریم خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، برپایی میز خدمت، حضور کارکنان انتظامی در نماز جمعه، ارائه خدمات ترافیکی، حضور کارشناسان انتظامی در مدارس، برگزاری نمایشگاه و رزمایش‌های علمی و عملیاتی و ارائه خدمات پزشکی از جمله آنهاست.

وی با اشاره به تخفیف هزینه پارکینگ خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی افزود: از دهم تا شانزدهم مهرماه، هزینه پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران همچنین از برگزاری جشنواره «صدرا» خبر داد و گفت: در این جشنواره از کارکنانی که در جریان خدمت‌رسانی به مردم عملکرد شاخصی در زمینه رشادت، شجاعت، امانت‌داری و صداقت داشته‌اند، تجلیل خواهد شد.

امیریان با اشاره به نمونه‌هایی از امانت‌داری کارکنان انتظامی اظهار کرد: یکی از کارکنان انتظامی کیف حاوی حدود ۱۷ میلیارد تومان وجه نقد و اشیای ارزشمند را پیدا کرد و به صاحب آن بازگرداند.

وی افزود: در مجموع ۱۷ نفر از کارکنان انتظامی شرق استان تهران به عنوان افراد شاخص در حوزه خدمت‌رسانی، امانت‌داری و اقدامات ارزشمند شناسایی شده‌اند که از آنان و خانواده‌هایشان در قالب جشنواره صدرا تجلیل می‌شود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش ۲۵ درصدی دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر خبر داد و تأکید کرد: مقابله با سرقت و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی از اولویت‌های پلیس است.

امیریان خاطرنشان کرد: مأموریت پلیس خدمتگزاری به آحاد مردم است و مجموعه انتظامی تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت کارکنان و همراهی مردم و رسانه‌ها، امنیت و آرامش شهروندان را بیش از گذشته تأمین و حفظ کند.