ورمقانی: مهرگان فرصتی برای معرفی جهانی غار کرفتو است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشن مهرگان اظهار کرد: مهرگان در کنار نوروز از آیینهای کهن ایرانی است که برگزاری دوباره آن در یک اثر تاریخی همچون غار کرفتو میتواند زمینه توجه بیشتر افکار عمومی به این میراث ارزشمند را فراهم کند.
وی افزود: انتخاب غار کرفتو برای میزبانی این جشن، علاوه بر احیای یکی از آیینهای باستانی ایران، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی و گردشگری کردستان در سطح ملی و بینالمللی خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای ثبت جهانی غار کرفتو عنوان کرد: تحقق این هدف نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی و همکاری نزدیک با ادارهکل میراث فرهنگی و فرمانداری دیواندره است و باید از همه ظرفیتهای موجود در این مسیر استفاده شود.
ورمقانی ادامه داد: اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی در شرایط کنونی میتواند به افزایش نشاط عمومی کمک کند و برگزاری جشن مهرگان نیز از این منظر دارای اهمیت است.
وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول در برگزاری این مراسم تأکید کرد و گفت: مدیریت برنامه باید یکپارچه باشد و موضوع حفاظت از محیط زیست و حریم طبیعی غار نیز در تمام مراحل برگزاری جشن مورد توجه قرار گیرد.
معاون استاندار کردستان همچنین خواستار در نظر گرفتن شرایط جوی در تعیین زمان برگزاری جشن مهرگان شد و افزود: برنامهریزی مراسم باید به گونهای انجام شود که ضمن فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور مردم، کمترین آسیب و فشار به محیط پیرامونی غار وارد شود.
غار کرفتو یکی از آثار تاریخی شاخص کردستان در شهرستان دیواندره است که بخشهایی از آن به صورت دستکند ایجاد شده و مراحل پیگیری برای ثبت جهانی این اثر از ابتدای سال جاری مورد توجه قرار گرفته است.
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