سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری رزمایش بزرگ «جانفدایان» در شهر اصفهان، از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه، توقف و تردد انواع وسایل نقلیه در اطراف میدان آزادی، تقاطع توحید-دانشگاه به سمت میدان آزادی، تقاطع آزادی-هزارجریب، تقاطع شریعتی-چهارباغ بالا و طول خیابانهای سعادتآباد و آزادگان در هر دو ضلع شمالی و جنوبی ممنوع خواهد بود.
وی افزود: این محدودیتها در اطراف میدان بسیج و محدوده گلستان شهدا در ضلع شمالی و جنوبی نیز اعمال میشود و تردد وسایل نقلیه به سمت تقاطع آزادی-فرایبورگ در خیابانهای فرایبورگ و مصلی، همچنین تقاطع شیخ صدوق-سعادتآباد در خیابان شیخ صدوق شمالی و جنوبی ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: تردد از تقاطع فیض-خیابان آیتالله حاجآقا رحیم ارباب به سمت میدان بسیج و گلستان معطر شهدا نیز ممنوع است و این محدودیت شامل تمام مسیرهای فرعی و اصلی منتهی به خیابان سعادتآباد، خیابان آزادگان و میدان آزادی خواهد بود.
سرهنگ مولوی خاطرنشان کرد: شهروندان برای تردد در زمان اجرای این محدودیتها میتوانند از مسیرهای جایگزین و معابر همجوار از جمله خیابان میرفندرسکی، خیابان شیخ مفید و بزرگراه همت استفاده کنند.
وی از شهروندان خواست با رعایت محدودیتهای ترافیکی و همکاری با پلیس، زمینه برگزاری هرچه بهتر رزمایش بزرگ «جانفدا» را فراهم کنند.
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