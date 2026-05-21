به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان شامگاه پنجشنبه در مراسم رونمایی از مجموعه کارت پستال غار معبد کرفتو در دیواندره که همزمان با گرامیداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی کردستان اظهار کرد: کاوشهای باستانشناسی در شهرستانهای سقز و بیجار، پیشینه تاریخی کردستان را به بیش از هفت هزار سال رسانده است.
علی اکبر ورمقانی با بیان اینکه «کردستان بخشی از هویت تاریخی ایران به شمار میرود»، افزود: قدمت و اصالت فرهنگی این استان همتراز با تاریخ ایران است و آثار تاریخی متعددی در این منطقه ظرفیت جهانی شدن دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، غار تاریخی کرفتو را از مهمترین افتخارات میراثی استان دانست و گفت: پس از ثبت جهانی هورامان، انتظارها برای ثبت دیگر آثار تاریخی کردستان افزایش یافته و دستگاههای متولی باید این مطالبه را با جدیت دنبال کنند.
ورمقانی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث فرهنگی در مسیر توسعه اجتماعی و فرهنگی استان افزود: ثبت جهانی غار کرفتو یکی از مطالبات جدی مردم کردستان است و همه دستگاههای اجرایی استان برای تحقق این هدف پای کار هستند.
وی همچنین نقش رسانهها را در معرفی ظرفیتهای تاریخی استان مؤثر دانست و اظهار کرد: همراهی اصحاب رسانه در معرفی غار کرفتو و پیگیری روند ثبت جهانی آن، نقش مهمی در تحقق این مطالبه فرهنگی دارد.
معاون استاندار کردستان در ادامه بر ضرورت تکمیل زیرساختهای موردنیاز برای ثبت جهانی این اثر تاریخی تأکید کرد و گفت: ارتقای راههای ارتباطی، توسعه پوشش مخابراتی، ایمنسازی مسیرها و نصب تابلوهای راهنما از جمله اقداماتی است که باید برای فراهم شدن شرایط ثبت جهانی انجام شود.
وی با اشاره به برنامهریزی مدیریت ارشد استان برای توسعه متوازن گردشگری خاطرنشان کرد: بر اساس تأکید استاندار کردستان، تعریف پروژههای شاخص فرهنگی و گردشگری در شهرستانها در دستور کار قرار گرفته و ثبت جهانی غار کرفتو میتواند یکی از مهمترین پروژههای تحولآفرین استان باشد.
ورمقانی همچنین ظرفیتهای شهرستان دیواندره را در مسیر توسعه استان قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این شهرستان با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و گردشگری میتواند نقش مهمی در توسعه همهجانبه کردستان ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی مردم کردستان در رویدادهای اخیر کشور افزود: مردم استان همواره با روحیه وطندوستی و انسجام مثالزدنی در کنار نظام و دولت بودهاند و همین همراهی، مسئولیت مدیران را برای خدمترسانی بیشتر سنگینتر میکند.
