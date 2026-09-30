به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات برنامه‌های هفته کودک و نوجوان در لرستان، اظهار کرد: هفته ملی کودک باید به عنوان بستری برای «تربیت با هویت» و توجه به حقوق بنیادین کودکان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هفته ملی کودک فرصتی است تا جامعه، خانواده و نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به صورت همزمان بر موضوع کودکی، مسائل و نیازهای کودکان تمرکز کنند.

مدیرکل کانون لرستان تصریح کرد: هدف این است که کودکان تنها مخاطب برنامه‌های هفته ملی کودک نباشند، بلکه به عنوان کنشگر و شرکت‌کننده فعال در برنامه‌ها حضور داشته باشند؛ چراکه باید کودکان را برای شهروندی امروز و آینده‌سازی فردا تربیت کنیم.

تأکید بر امیدآفرینی و پرهیز از ترویج خشونت

داوری با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در برنامه‌های هفته ملی کودک ادامه داد: در اجرای برنامه‌ها باید از بازنمایی و ترویج خشونت و آسیب‌های اجتماعی پرهیز شود و محتوای برنامه‌ها با رویکرد تقویت امید، هویت و نشاط کودکان طراحی و اجرا شود.

وی همچنین بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی و دسترسی عادلانه کودکان و نوجوانان به امکانات فرهنگی تأکید کرد و گفت: برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی برای هفته ملی کودک پیش‌بینی شده است.

حضور تماشاخانه سیار در مناطق کم‌برخوردار

رئیس کمیته هفته ملی کودک با اشاره به برنامه‌های کانون در مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: کاروان «تماشاخانه سیار کانون» از ۱۶ تا ۲۱ مهرماه با هدف حضور در روستاها و مناطق کم‌برخوردار استان، برنامه‌های فرهنگی را به این مناطق خواهد برد.

داوری افزود: همچنین ۸ مرکز سیار و ۲۰ مرکز ثابت کانون در سراسر استان آماده اجرای برنامه‌های تخصصی در هفته ملی کودک هستند.

برگزاری جشن بادبادک‌ها به یاد ۱۲ شهید کودک و نوجوان

وی از برگزاری «جشن بادبادک‌ها» به یاد ۱۲ شهید کودک و نوجوان استان لرستان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف تقویت پیوند نسل امروز با ارزش‌های والای ایثار و هویت ایرانی-اسلامی برگزار خواهد شد.

درخواست برای همراهی همه دستگاه‌ها در هفته کودک

مدیرکل کانون لرستان با تأکید بر اینکه هفته ملی کودک متعلق به یک سازمان خاص نیست، اظهار داشت: انتظار می‌رود تمامی نهادهای حاکمیتی و فعالان حوزه کودک برای حمایت از این جریان فرهنگی پای کار بیایند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید تمامی ظرفیت‌های موجود خود را برای جریان‌سازی مؤثر در هفته ملی کودک به کار گیرند تا برنامه‌های این هفته با مشارکت و همراهی همه دستگاه‌ها به شکل مطلوب اجرا شود.

در این نشست، مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود، بر همکاری همه‌جانبه برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های هفته ملی کودک تأکید کردند.

گفتنی است برنامه‌های هفته ملی کودک از ۱۵ مهرماه با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر استان لرستان و کشور برگزار می‌شود.