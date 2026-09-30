مهارت پخت نان «تفتان» چرمه سرایان در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نان «تفتان» یکی از خوراکهای سنتی و ارزشمند روستای چرمه از توابع شهرستان سرایان در خراسان جنوبی است که پخت آن در ایام نوروز انجام میشود و در فرهنگ بومی منطقه با مفاهیمی همچون برکت، رزق و روزی حلال و تداوم زندگی پیوند خورده است.
فریبا کاهنی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به پیشینه این نان سنتی اظهار کرد: نان تفتان در گذشته از جمله نانهای مغذی مورد استفاده چوپانان و کشاورزان بوده و به عنوان یکی از خوراکهای سنتی منطقه، جایگاه ویژهای در فرهنگ غذایی مردم چرمه داشته است.
وی افزود: این نان در آیینهای نوروزی نیز جایگاه خاصی داشته و مردم آن را به نیت برکت، فراوانی رزق و روزی حلال بر سر سفره هفتسین قرار میدادند.
کاهنی ادامه داد: در یکی از رسمهای قدیمی روستا، بزرگان و معتمدان چرمه دو عدد نان تفتان را به همراه چند دانه نان «نفْته» و یک بشقاب رشتهپلو، روی سینی بزرگ یا مجمعه قرار داده و به نیت برکت، روزی و «به دست آوردن رشته زندگی» برای خانوادهها اهدا میکردند.
وی درباره شیوه تهیه نان تفتان بیان کرد: این نان از خمیری تهیه میشود که در آن آرد و ادویههای محلی به کار میرود و در میانه خمیر نیز ترکیبی از روغن گوشت و مغزهای خوراکی قرار میگیرد که به آن ارزش غذایی و ویژگی متمایزی میبخشد.
مسئول ثبت میراث ناملموس ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت ثبت این مهارت به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس منطقه گفت: ثبت نان تفتان چرمه تنها ثبت یک شیوه پخت نیست، بلکه ثبت بخشی از دانش بومی، فرهنگ خوراک، باورها و آیینهای مردم این روستا و گامی برای انتقال این میراث به نسلهای آینده است.
کاهنی تأکید کرد: برای پاسداشت فرهنگ و پیشینه خوراکهای سنتی و سالم خراسان جنوبی، باید از میراث ارزشمند نیاکان حمایت و با معرفی و ترویج آن، زمینه آشنایی نسل امروز با فرهنگ غذایی و پیشینه منطقه فراهم شود.
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