پایان راند نخست گلف زنان؛ شهرکی با ۸۵ ضربه، چهلم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی، نازنین شهرکی گلفر ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، راند نخست رقابت‌های انفرادی گلف زنان را با ثبت اسکور ۸۵ به پایان رساند و در جایگاه چهلم جدول قرار گرفت.

شهرکی در ۹ حفره نخست مسابقه ۴۲ ضربه ثبت کرد و در ۹ حفره دوم نیز با ۴۳ ضربه به کار خود پایان داد تا مجموع عملکرد او در ۱۸ حفره به ۸۵ ضربه برسد؛ امتیازی که با توجه به پار ۷۰ زمین، ۱۵ ضربه بالاتر از پار بود.

گلفر ایران در جریان این راند در چند حفره موفق به ثبت امتیاز پار شد و در حفره‌های دوم، چهارم، هفتم، هشتم، یازدهم، چهاردهم، پانزدهم و هجدهم عملکردی مطابق پار داشت.

بیشترین اختلاف شهرکی با پار در حفره هفدهم رقم خورد؛ جایی که او با ثبت ۷ ضربه، ۳+ را به نام خود ثبت کرد. او در حفره‌های ششم، نهم و دهم نیز به ترتیب ۶، ۶ و ۵ ضربه زد.

به این ترتیب، نازنین شهرکی در پایان روز نخست مسابقات گلف زنان بازی‌های آسیایی با ۸۵ ضربه(۱۵+) در رتبه چهلم ایستاد.

وی فردا و در روز دوم مسابقات، رقابت‌های خود را پیگیری خواهد کرد.