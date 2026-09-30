بورس کانال ۷.۷ میلیون واحد را فتح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات آخرین روز کاری هفته (چهارشنبه ۸ مهر ماه) ۱۷۱ هزار واحد رشد داشت و به تراز ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید.
نماگر بازار سهام در ابتدای هفته ۷ میلیون و ۱۵۳ هزار واحد بود که در آخرین روز کاری بازار به ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید و رشد حدود ۷.۹ درصدی داشت.
شاخص هموزن با افزایش ۳۶ هزار واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۶ هزار واحد قرار گرفت.
ورود پول حقیقیها به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی ۴.۵ همت و خروج پول حقیقیها از صندوقهای درآمد ثابت ۲۱۶۹ میلیارد تومان برای امروز ثبت شد.
صندوقهای طلا و نقره امروز در مجموع ۲۸۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتند ولی یونیتهای صندوقهای طلا در دامنه مثبت یک درصد در حال خرید و فروش هستند.
ارزش معاملات امروز ۱۸۰ همت و ارزش معاملات خرد شامل سهام و صندوقهای سهامی ۵۳ همت بود.
شاخص فرابورس هم با رشد ۱۱۴۱ واحدی به سطح ۶۱۸۶۱ واحد صعود کرد و ۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقیها وارد فرابورس شد.
گروههای شیمیاییها، خودروهاییها و فلزیها مجموعاً ۱.۶ همت جذب پول حقیقی داشتند؛ فولاد، تابان و خودرو در صدر نمادهای جذاب برای حقیقیها بودند.
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