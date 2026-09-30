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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران در کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود

زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران در کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود

یاسوج- دبیر هیئت دولت گفت: اگر شرایط و امکان فعالیت برای سرمایه‌گذاران در استان فراهم شود، زمینه حضور آنان نیز مهیا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد ظهر چهارشنبه در نشست با آیت‌الله سیدنصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تکریم مادران شهدا، اظهار داشت: مسئله سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در استان باید با همفکری و همکاری مسئولان و نمایندگان پیگیری و موانع موجود در این مسیر برطرف شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط مالی دولت و منابع موجود، افزود: در ارتباط با دولت نیز باید وضعیت مالی و منابع به‌صورت مشخص مورد توجه قرار گیرد تا امکان برنامه‌ریزی دقیق برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم شود.

دبیر هیئت دولت تصریح کرد: با توجه به استدلال‌ها و ظرفیت‌های فراوان موجود در کهگیلویه و بویراحمد، باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری در استان فعالیت کنند.

تقوی‌نژاد ادامه داد: اگر مسئولان و نمایندگان بتوانند موانع موجود را برطرف کرده و امکان فعالیت سرمایه‌گذاران در استان را فراهم آورند، این موضوع می‌تواند در جلسه بعدی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

وی بر ضرورت هماهنگی و همفکری برای ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی در استان تأکید کرد.

کد مطلب 6963751

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