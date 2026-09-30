به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد ظهر چهارشنبه در نشست با آیت‌الله سیدنصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تکریم مادران شهدا، اظهار داشت: مسئله سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در استان باید با همفکری و همکاری مسئولان و نمایندگان پیگیری و موانع موجود در این مسیر برطرف شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط مالی دولت و منابع موجود، افزود: در ارتباط با دولت نیز باید وضعیت مالی و منابع به‌صورت مشخص مورد توجه قرار گیرد تا امکان برنامه‌ریزی دقیق برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم شود.

دبیر هیئت دولت تصریح کرد: با توجه به استدلال‌ها و ظرفیت‌های فراوان موجود در کهگیلویه و بویراحمد، باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری در استان فعالیت کنند.

تقوی‌نژاد ادامه داد: اگر مسئولان و نمایندگان بتوانند موانع موجود را برطرف کرده و امکان فعالیت سرمایه‌گذاران در استان را فراهم آورند، این موضوع می‌تواند در جلسه بعدی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

وی بر ضرورت هماهنگی و همفکری برای ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی در استان تأکید کرد.