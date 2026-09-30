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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان راند نخست گلف مردان؛ کرمپور در جایگاه مشترک ۶۲ ایستاد

پایان راند نخست گلف مردان؛ کرمپور در جایگاه مشترک ۶۲ ایستاد

راند نخست رقابت‌های انفرادی گلف مردان با رتبه شصت و دومی مشترک برای نماینده ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کرمپور گلفر ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، در پایان راند نخست رقابت‌های انفرادی گلف مردان در پایان ۱۸ حفره، با ثبت اسکور ۹۳ (۲۳ ضربه بالاتر از پار) در جایگاه مشترک ۶۲ جدول قرار گرفت.

کرمپور رقابت خود را از تی‌باکس شماره ۱۰ آغاز و تا ۱۸ ادامه داد و اسکور ۴۷ را به ثبت رساند. وی ۹ حفره دوم(از تی‌باکس شماره یک تا ۹) را با اسکور ۴۶ به پایان برد.

به این ترتیب، سجاد کرمپور راند نخست را با ۹۳ ضربه(۲۳ ضربه بالاتر از پار) و رتبه مشترک ۶۲ با نماینده گلف مغولستان به پایان برساند.

نماینده ایران فردا و در روز دوم مسابقات، رقابت خود را پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6963747

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