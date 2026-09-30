به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجاری مسئول انجمن نمایش آیینی کشور پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از سینماگران، هنرمندان و پیشکسوتان عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، بر ضرورت ایجاد انسجام در فعالیت‌های هنری مرتبط با مهدویت تأکید کرد.

مسئول انجمن نمایش آیینی کشور و دبیر جشنواره بین‌المللی وعده صادق با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مسجد جمکران اظهار کرد: این مکان مقدس می‌تواند به محوری برای ساماندهی و توسعه فعالیت‌های هنری با موضوع مهدویت تبدیل شود.



وی افزود: اگر قرار باشد دبیرخانه یا مرجعی برای هدایت و هماهنگی فعالیت‌های فرهنگ و هنر مهدوی در کشور شکل بگیرد، مسجد مقدس جمکران ظرفیت آن را دارد که این جایگاه را بر عهده بگیرد.



نجاری ادامه داد: هنرمندان حوزه نمایش آمادگی دارند از ظرفیت آستان مقدس مسجد جمکران برای گسترش فعالیت‌های هنری در زمینه مهدویت استفاده کنند و شکل‌گیری یک مرکزیت مشخص می‌تواند به انسجام این اقدامات کمک کند.



وی بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری در برنامه‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد و گفت: ایجاد یک مرجع مشخص برای فعالیت‌های هنر مهدوی می‌تواند زمینه همکاری بیشتر هنرمندان و مجموعه‌های فرهنگی را فراهم کند.