به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان و سینماگران با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت هنرمندان در حوزه معارف دینی و مهدوی، بر تداوم ارتباط میان مجموعه مسجد جمکران و فعالان عرصههای مختلف هنری تأکید کرد و گفت: موضوع هنر ابعاد گستردهای دارد و پرداختن جدی به همه جنبههای آن نیازمند فرصت و گفتوگوی بیشتری است، اما همین نشستها میتواند زمینه ارتباط، تبادل نظر و شکلگیری همکاری میان هنرمندان و مجموعه مسجد جمکران را فراهم کند.
وی افزود: برگزاری نشستهای مشترک میان هنرمندان و مسئولان فرهنگی حتی اگر در ابتدا به خروجی مستقیم منجر نشود، به دلیل فراهم کردن فرصت دیدار، گفتوگو و آشنایی با ظرفیتهای یکدیگر دارای اهمیت است و نباید این ارتباط را دستکم گرفت.
اجاقنژاد ادامه داد: مجموعه مسجد جمکران به این میزان از ارتباط قانع نیست و انتظار دارد این جلسات در طول سال به صورت مستمر برگزار شود تا درباره مسائل و موضوعات مختلف هنر گفتوگو شود و پس از بررسی و تصمیمگیری، زمینه اجرای برنامههای مشترک فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده هنری کشور گفت: ایران از ظرفیتهای قوی در عرصه هنر برخوردار است، اما هنوز از همه این ظرفیتها استفاده نشده و میتوانستیم در این زمینه نسبت به وضعیت کنونی مسیر پیشرفتهتری را طی کنیم.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با تأکید بر ضرورت افزایش تعامل میان فعالان عرصه هنر اظهار کرد: باید بیشتر یکدیگر را ببینیم و با هم گفتوگو کنیم، چراکه هر یک از افراد دارای توانمندی و ظرفیتی هستند و قرار گرفتن این ظرفیتها در کنار یکدیگر میتواند زمینههای تازهای برای فعالیت ایجاد کند.
اجاقنژاد افزود: فعالان عرصه هنر و مجموعههای فرهنگی باید از طریق ارتباط مستمر، ظرفیتهای موجود را بهتر بشناسند و برای استفاده از آنها به راهکارهای عملی برسند.
وی با اشاره به شرایط فعالیت هنری در حوزه دین و مهدویت بیان کرد: در مجموعه مسجد جمکران نیز ظرفیتها و محدودیتهایی وجود دارد و طبیعی است که در برخی مسائل دیدگاهها یکسان نباشد، اما میتوان با گفتوگو و تعامل، زمینه شناخت بهتر ظرفیتهای موجود و استفاده از آنها را فراهم کرد.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران بر ضرورت توجه جدی به هنر برای معرفی معارف دینی و مهدوی تأکید کرد و گفت: موضوع هنر و استفاده از توان هنرمندان باید با جدیت دنبال شود و ارتباط میان این آستان و هنرمندان نباید به یک نشست محدود شود.
وی ادامه داد: استمرار این ارتباط میتواند فرصت بیشتری برای طرح ایدهها، بررسی ظرفیتها و رسیدن به برنامههای مشترک ایجاد کند و امیدواریم این روند در طول سال ادامه داشته باشد.
از ظرفیت هنر در معرفی مهدویت استفاده کنیم
اجاقنژاد با اشاره به جایگاه مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: درباره قداست این مکان دیدگاههای مختلفی مطرح شده است، اما مسجد جمکران به واسطه ارتباط آن با حضرت ولیعصر(عج) از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی افزود: این ویژگی سبب میشود ظرفیتهای فرهنگی و هنری مسجد جمکران نیز مورد توجه قرار گیرد و بتوان از توان هنرمندان برای معرفی معارف دینی و مهدوی بهره بیشتری گرفت.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران تصریح کرد: مجموعه مسجد جمکران آمادگی دارد از ظرفیت هنرمندان در عرصههای مختلف استفاده کند و این ارتباط را به همکاریهای عملی و برنامههای مشترک در حوزه فرهنگ و هنر توسعه دهد.
اجاقنژاد خاطرنشان کرد: استمرار نشستها و گفتوگو با هنرمندان میتواند زمینه شناخت بهتر ظرفیتهای دو طرف را فراهم کند و مسیر همکاریهای آینده را روشنتر سازد.
در این دیدار همچنین جمعی از هنرمندان و فعالان عرصههای سینما، تئاتر و تلویزیون دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره توسعه هنر دینی و مهدوی مطرح کردند.
هنرمندان حاضر در این نشست بر استفاده بیشتر از ظرفیت مسجد جمکران برای تولید آثار هنری با موضوع مهدویت تأکید کردند و پیشنهادهای خود را برای تقویت ارتباط میان مجموعه این آستان و جامعه هنری ارائه دادند.
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