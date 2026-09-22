کشف محموله بزرگ نقره در تایباد

سردار مجید شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب خبر واصله، مرزبانان در ایست و بازرسی گروهان مرزی ۱۷ شهریور هنگ تایباد موفق به کشف مقادیری شمش نقره شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان مستقر در ایست و بازرسی دوغارون در لاین ورود ترانزیت به یک دستگاه خودرو تریلی مشکوک که در بازرسی از خودرو موفق شدند؛ ۳۶ عدد شمش نقره به وزن ۲۰ کیلو ۷۰۰ گرم که به صورت ماهرانه ای در داخل کابین خودرو جاساز شده بود، را کشف نمایند.

وی تصریح کرد: کارشناسان ارزش تقریبی شمس های نقره را ۱۰۵ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال برآورد نموده، لذا مرزبانان خودرو را توقیف ومتهم به همراه کالا مکشوفه را تحویل مراجع ذی الصلاح دادند.

شجاع بیان کرد: قاچاقچیان و مخلان اقتصاد داخلی کشور بدانند مرزبانان با اشراف اطلاعاتی کوچکترین تحرکات را در نوار مرزی زیر نظرگرفته و با هرگونه اقدام سودجویانه قاطعانه برخورد خواهند کرد.