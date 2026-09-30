یحیایی: «اطلس سطح سواد» در استان سمنان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یحیایی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان در سالن جلسات این اداره کل اعلام کرد: با توجه به تغییرات اساسی که دنیا را متحول کرده، نگاه ما به مفهوم سواد نیز می بایست تغییر کند.
وی افزود: امسال تمرکز ویژهای بر آموزشهای کاربردی نظیر «سواد رسانه»، «سواد سلامت»، «سواد مالی»، «سواد اقتصاد» و «سواد عاطفی و اجتماعی» خواهیم داشت؛ چرا که بسیاری از معضلات اجتماعی ریشه در فقدان همین مهارتهای زندگی دارد.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان سمنان از تهیه اطلس سواد در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: تعیین و شناسایی جامعه هدف ما در استان از مهمترین محورها و اهداف این اطلس است.
یحیایی همچنین اعلام کرد: اقدامات خوبی در شناسایی افراد بازمانده از تحصیل صورت گرفته و مصمم هستیم با استفاده از شیوههای ترکیبی و آموزشی نوین، امر یادگیری را برای تمامی اقشار تسهیل کنیم.
وی در ادامه و با تأکید بر لزوم هم افزایی بین دستگاهی تصریح کرد: با هفده دستگاه اجرایی تفاهمنامه همکاری داریم که نیازمند بازنگری و عملیاتی سازی جدی است. از فرمانداران، بخشداران و مدیران کل دستگاههای عضو میخواهیم با معرفی نمایندگان تامالاختیار، در شناسایی و جذب بیسوادان و کمسوادان و استقرار «سکوی ملی یادگیری» پای کار بیایند.
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