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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

یحیایی: «اطلس سطح سواد» در استان سمنان تهیه شد

یحیایی: «اطلس سطح سواد» در استان سمنان تهیه شد

سمنان- معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از تهیه اطلس سطح سواد در استان با هدف شناسایی جامعه هدف نیازمند سواد آموزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یحیایی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان در سالن جلسات این اداره کل اعلام کرد: با توجه به تغییرات اساسی که دنیا را متحول کرده، نگاه ما به مفهوم سواد نیز می بایست تغییر کند.

وی افزود: امسال تمرکز ویژه‌ای بر آموزش‌های کاربردی نظیر «سواد رسانه»، «سواد سلامت»، «سواد مالی»، «سواد اقتصاد» و «سواد عاطفی و اجتماعی» خواهیم داشت؛ چرا که بسیاری از معضلات اجتماعی ریشه در فقدان همین مهارت‌های زندگی دارد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان سمنان از تهیه اطلس سواد در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: تعیین و شناسایی جامعه هدف ما در استان از مهمترین محورها و اهداف این اطلس است.

یحیایی همچنین اعلام کرد: اقدامات خوبی در شناسایی افراد بازمانده از تحصیل صورت گرفته و مصمم هستیم با استفاده از شیوه‌های ترکیبی و آموزشی نوین، امر یادگیری را برای تمامی اقشار تسهیل کنیم.

وی در ادامه و با تأکید بر لزوم هم افزایی بین دستگاهی تصریح کرد: با هفده دستگاه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری داریم که نیازمند بازنگری و عملیاتی سازی جدی است. از فرمانداران، بخشداران و مدیران کل دستگاه‌های عضو می‌خواهیم با معرفی نمایندگان تام‌الاختیار، در شناسایی و جذب بی‌سوادان و کم‌سوادان و استقرار «سکوی ملی یادگیری» پای کار بیایند.

کد مطلب 6963743

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