کولیوند: سمنان جایگاه برتر سواد آموزی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان در اداره کل آموزش و پرورش این استان اعلام کرد: طبق آمارها، استان سمنان استان برتر در زمینه سواد آموزی در بین استان های کشورمان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه وضعیت سواد در استان سمنان بسیار خوب است، افزود: امروز می بایست نگاه ما نسبت به سواد آموزی از آموختن خواندن و نوشتن و الفبا فراتر برود.

استاندار سمنان با بیان اینکه امروز مهارت آموزی به عنوان مکمل سواد آموزی می بایست مد نظر قرار گیرد، بیان داشت: آموزش مهارت‌های زندگی و اشتغال از جمله موضوعاتی است که می بایست در اولویت باشد.

کولیوند با بیان اینکه مهارت‌آموزی و ارتقای توانمندی افراد نیز در کنار سواد آموزی اهمیت دارد، تاکید کرد: استفاده صحیح از فضای مجازی نیز امروز به عنوان یکی از فاکتورهای سواد مورد بحث قرار دارد که می بایست مد نظر مسئولان آموزشی این استان نیز قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آموزش مهارت‌های زندگی، اشتغال و استفاده صحیح از فضای مجازی در کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع آنها بسیار مهم است، افزود: افزایش توانمندی جامعه با ارتقای سطح سواد میسر می شود.

استاندار سمنان در ادامه به اجرای سکوی ملی یادگیری در این استان هم تاکید کرد و بیان داشت: استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و خدماتی و فرهنگی و ... برای آموزش همگانی از مهمترین رویکرد های این طرح ملی است چرا که این طرح اعتقاد دارد تنها آموزش و پرورش نیست که متولی امر آموزش و فرهنگ در کشورمان محسوب می شود و همه باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.