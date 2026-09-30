به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود با اشاره به اجرای طرح برخورد با تخلفات رانندگی و رفتارهای هنجار شکنانه در ساعات پایانی شب، اظهار کرد: این طرح در پی مطالبات و درخواست‌های شهروندان برای برخورد با رانندگانی که با رفتارهای غیرمجاز موجب سلب آسایش عمومی می‌شوند، در دستور کار پلیس راهور شهرستان شاهرود قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این طرح، مأموران پلیس راهور با حضور و گشت‌زنی در نقاط مختلف شهر، خودروهایی را که مرتکب تخلفات رانندگی، حرکات غیرمجاز و رفتارهای هنجار شکنانه می‌شدند، شناسایی و با آنها برخورد قانونی کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: ایجاد آلودگی صوتی، انجام حرکات غیرمجاز و ایجاد مزاحمت برای شهروندان از جمله مواردی بود که در جریان اجرای این طرح مورد توجه مأموران قرار گرفت.

شائینی با بیان اینکه در مجموع ۱۸ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات و مزاحمت‌های شبانه توقیف شدند، یادآور شد: خودروهای توقیفی برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال یافتند.

وی همچنین از تذکر و برخورد ارشادی با تعدادی دیگر از رانندگان خبر داد و تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح به ۷۸ راننده متخلف نیز تذکر داده شد تا از تکرار رفتارهای خلاف مقررات و ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان خودداری کنند.

فرمانده انتظامی شاهرود از خانواده‌ها نیز خواست نسبت به رفت‌وآمد و نحوه استفاده فرزندان خود از خودرو نظارت بیشتری داشته باشند و افزود: لازم است خانواده‌ها با آگاهی‌بخشی و نظارت مناسب، از بروز رفتارهایی که می‌تواند زمینه‌ساز تخلف یا ایجاد مزاحمت برای دیگران شود، پیشگیری کنند.