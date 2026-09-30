معاون سپاه امام سجاد: آمریکا به دنبال اجرای مدل ونزوئلا در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ طالب احمدنیا شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم بندرعباس، با اشاره به تحولات ونزوئلا اظهار کرد: مقامات آمریکایی در روزهای اخیر بار دیگر اعلام کرده‌اند که به دنبال پیاده‌سازی الگوی ونزوئلا در ایران هستند و برای شناخت این الگو باید دید آمریکایی‌ها چگونه تلاش کردند بدون ورود به یک جنگ کلاسیک، اهداف خود را در این کشور دنبال کنند.

وی با بیان اینکه آمریکا در دهه‌های اخیر در برخی کشورها از طریق جنگ مستقیم وارد عمل شد، افزود: آمریکا پس از تجربه حضور نظامی در افغانستان، عراق و لیبی با مشکلات و مقاومت‌های جدی مواجه شد و همین موضوع موجب شد به دنبال الگوهای جدیدی برای مداخله در کشورها باشد.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ادامه داد: در مدل موسوم به ونزوئلا، دو منطق اصلی دنبال می‌شود؛ نخست اینکه ساختار سیاسی و اداری کشور حفظ شود و دچار فروپاشی نشود و دوم اینکه رفتار و محتوای آن ساختار تغییر کند.

احمدنیا تصریح کرد: در این الگو تلاش می‌شود نام، پرچم، ساختار و حتی ظاهر نظام سیاسی حفظ شود، اما محتوای آن از طریق تغییر افراد و سیاست‌ها دگرگون شود.

وی با اشاره به مراحل عملیاتی این الگو گفت: یکی از گام‌های اصلی، خنثی‌سازی توان رزم رسمی و مردمی کشور هدف است و در گام بعد تلاش می‌شود فردی از درون همان ساختار سیاسی به عنوان چهره‌ای مورد قبول معرفی شود تا تغییرات از درون و با حفظ ظاهر نظام صورت گیرد.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به تحولات ونزوئلا افزود: آمریکایی‌ها تلاش کردند با بهره‌گیری از چهره‌ای از درون ساختار سیاسی این کشور، تغییرات مورد نظر خود را بدون ایجاد جنگ گسترده دنبال کنند و در نهایت بخش‌هایی از ساختار اقتصادی و سیاسی ونزوئلا را تحت تأثیر قرار دهند.

احمدنیا با بیان اینکه دشمن تلاش کرد همین الگو را در ایران نیز دنبال کند، گفت: در جریان جنگ اخیر، دشمن با هدف قرار دادن رهبران، فرماندهان و مسئولان نظام تلاش کرد مرحله نخست این طرح را اجرا کند و پس از آن زمینه را برای مرحله دوم، یعنی ایجاد تغییر از درون ساختار، فراهم کند.

وی با اشاره به نقش مردم در ناکام ماندن این روند اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با حذف برخی فرماندهان و مسئولان، فضای لازم برای اجرای مرحله دوم فراهم خواهد شد، اما حضور مردم در صحنه مانع از شکل‌گیری این فضا شد.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ادامه داد: مردم ایران در روزهای حساس جنگ در میدان ماندند و اجازه ندادند دشمن از شرایط ایجادشده برای تغییر در ساختار کشور استفاده کند.

احمدنیا با تأکید بر اینکه تهدید دشمن همچنان ادامه دارد، گفت: نباید تصور کنیم که دشمن از اهداف خود دست کشیده است؛ چراکه حتی پس از ناکامی در اجرای برخی طرح‌ها، بار دیگر از اجرای مدل ونزوئلا در ایران سخن گفته است.

وی یکی از محورهای این طرح را تشدید فشار اقتصادی و ارزی دانست و افزود: دشمن تلاش می‌کند با افزایش فشار اقتصادی، مشکلات معیشتی را تشدید کرده و در ادامه، خستگی و فرسودگی روانی را در جامعه افزایش دهد تا زمینه برای اقدامات بعدی فراهم شود.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به نقش جریان‌های رسانه‌ای در این روند تصریح کرد: پس از ایجاد فشار اقتصادی، زمینه برای فعالیت جریان‌هایی فراهم می‌شود که به دنبال تضعیف روحیه عمومی و کاهش تاب‌آوری جامعه هستند.

احمدنیا با اشاره به مفهوم «مرجفون» در قرآن کریم گفت: جریان‌های مرجف با روایت‌سازی و ایجاد یأس تلاش می‌کنند این باور را در جامعه شکل دهند که کشور دیگر توان ادامه مسیر را ندارد و باید برای حفظ کشور، انقلاب یا نظام، در برابر دشمن کوتاه آمد.

وی ادامه داد: یکی از روایت‌هایی که در این چارچوب ساخته می‌شود، القای بن‌بست و ناتوانی است؛ اینکه کشور دیگر قابل اداره نیست و مردم توان تحمل مشکلات بیشتر را ندارند.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، تضعیف اهرم‌های بازدارندگی کشور را از دیگر محورهای این جریان دانست و گفت: در این مرحله تلاش می‌شود مؤلفه‌هایی که موجب بازدارندگی و ایستادگی کشور در برابر تهدیدات شده‌اند، تضعیف شوند و این تصور شکل بگیرد که باید از توانمندی‌های دفاعی و موشکی کشور صرف‌نظر کرد.

احمدنیا همچنین از تلاش برای تضعیف نیروهای مسلح و امنیتی به عنوان محور دیگر این جریان نام برد و افزود: در این مسیر از یک سو مطالبه‌گری افراطی علیه نیروهای مسلح شکل می‌گیرد و از سوی دیگر تلاش می‌شود این نیروها به عنوان عامل تنش معرفی شوند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال سازش به معنای واقعی کلمه نیست، خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها در نهایت به دنبال تسلیم جمهوری اسلامی هستند و نباید میان مذاکره، سازش و تسلیم تفاوت قائل نشد؛ چراکه هدف نهایی دشمن، تغییر رفتار و محتوای جمهوری اسلامی و از بین بردن مؤلفه‌های اقتدار کشور است.