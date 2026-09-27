احمدنیا: همه ملت ایران رزمندگان میدان مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، طالب احمدنیا عصر یکشنبه در رزمایش «جانفدایان ایران» در جاسک، اظهار کرد: اعتقادات باید پاسداری و حراست شود و این اتفاقی است که امروز افتاده و دیر یا زود متجاوزان نیز به آن اعتراف رسمی خواهند کرد و چارهای ندارند.
وی افزود: رزمندگان امروز همه ملت ایران هستند، همه ملت شهرستان هستند، چه کسانی که در این جمع حضور دارند و چه کسانی که در جای جای این سرزمین از مرد و زن و کودک و بزرگ، ایستادگی و مقاومت کردند.
ملت ایران با فرهنگ شهادت در میدان ایستاد
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، ادامه داد: درود بر ملت بزرگ ایران و درود بر علمای عزیز اسلام که یک بار دیگر نشان دادند در تراز اسلام هستند و در فراز اسلام عمل میکنند.
احمدنیا با اشاره به مجاهدت و شهادت مولوی یوسف گرگیج در زاهدان، گفت: این شهید عزیز جمله زیبایی دارد، شخصیتی که شهادت خود را جلوی چشم خود میدید، توسط کبار جهانی شهید شد، خودش وصیتنامهاش را مینویسد و تصویری هم میگوید آماده شهادت است، چرا که از امام راحل عظیمالشأن شنیده بود «ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد».
وی بیان کرد: مولوی گرگیج میگوید گذشت آن زمانی که ما اعلام کنیم، امروز در عمل، ولایتپذیری، پیشمرگ آزادی و استقلال ایران بزرگ شد و ملت هم به تأسی از ولی در میدان ایستاد و مقاومت کرد.
دکترین نظامی ایران از دفاعی به تهاجمی تبدیل شد
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، افزود: مجاهدت روزبهروز بر تواناییهای ما افزود، همانطور که در هشت سال دفاع مقدس هشت یا نه ماه دفاعی و پدافندی عمل کردیم و از ماه نهم خودمان طراح عملیات بودیم.
احمدنیا، تصریح کرد: در این جنگ کمتر از نه ماه و حتی کمتر از هفت ماه دکترین نظامی ما از دفاعی و تدافعی تبدیل شد و نیروی مسلح مقتدر ایران اسلامی احساس کرد امکان تهاجم و تجاوز از پایگاههای آمریکایی در اردن وجود دارد، حمله کرد و آنها را زیر ضربه قرار داد.
وی ادامه داد: نصرت خدا به ما هم رسید و در همین آبهای خلیج فارس اژدرهای هوشمند روز غنیمت نیروهای دریایی و رزمندگان سپاه اسلام افتاد. این وعده خداست، آنهایی که برای ما ایستادگی و مقاومت کنند و در راه ما باشند، ما راههای خود را به آنها نشان خواهیم داد.
تجهیزات دشمن در برابر انقلاب اسلامی کارایی ندارد
احمدنیا با اشاره به نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در انعکاس این فرهنگ، گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویر این فرهنگ را پخش کرد و رئیسجمهور وقت آمریکا تقاضای بازگشت آنها را داد.
وی افزود: امروز همه میبینند که پهپادهای ما در مرز تکنولوژی جهان دارند عمل میکنند و چارهای برای مواجهه و مقابله با شاهدهای جمهوری اسلامی ندارند.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، اظهار کرد: زیردریاییهای هوشمند، قدرت خداست؛ قدرت خدا بالای همه قدرتهاست و یدالله بارها در این هفت ماه خود را نشان داده است.
انقلاب اسلامی بر پایه اراده ملت ایران است
احمدنیا، بیان کرد: در این هفت ماه شاهد پیادهسازی الگو در ایران هستیم. برای خودشان دکترین تعریف کرده بودند که فرمانده را بزن، رهبر را بزن و همه متلاشی خواهد شد. این اتفاق افتاد، اما چرا در ایران این اتفاق نیفتاد؟
وی با یادآوری فرمایش رهبر انقلاب، گفت: دنیا تجهیزات بهروز از ما دارد، اما تجهیزات آنها در مقابل انقلاب اسلامی ایران کارایی ندارد، چرا که انقلاب اسلامی بر مبنای کودتا سر کار نیامده و بر اساس خواست و اراده ملت بزرگ ایران شکل گرفته است.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، ادامه داد: آمریکا و سلاحها و تجهیزاتی که دارد نمیتواند و نخواهد توانست انقلاب اسلامی را شکست دهد.
ملت ایران تهدیدها را به فرصت مقاومت تبدیل کرد
احمدنیا گفت: بهزودی همه آزادگان عالم رسماً شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی را جشن خواهند گرفت و خدا این وعده را محقق خواهد کرد.
وی افزود: همین که بعد از ۱۰ روز شما مردانه اینجا ایستادید، «جانفدای ایران بزرگ» هستید.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به سخنان مطرح شده درباره ایران در سازمان ملل، گفت: درباره ایران سخن گفتند و زبان به تهدید ملت متدین و متمدن گشودند؛ گفته بودند نظام جمهوری اسلامی را سرنگون میکنیم، اما سرنگون کردند؟
احمدنیا ادامه داد: گفتند سلاح هستهای، ایران به دنبال سلاح هستهای است و تمامی تأسیسات هستهای و غنیسازی ایران را از بین میبریم؛ پس دوباره تهدید میکنند. ما تأسیسات شکست مگر اینها نگفتند؟
وی افزود: گفتند همه سامانههای موشکی جمهوری اسلامی ایران را از بین بردیم؛ پس الان دنبال چه هستیم؟ دوباره تهدید میکنیم که سپر دفاعی را از بین ببریم؟ مگر شما نیامده بودید؟
اگر یک بسیجی زنده بماند، انتقام خواهد گرفت
احمدنیا با اشاره به تهدیدهای مطرح شده علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: وعده آزادسازی دوم ملت ماست و حتی اگر یک ایرانی بسیجی زنده بماند، قطعاً از متجاوزانی که کودک مدرسه را به شهادت رساندند و رهبر عزیز ما و فرماندهان ما را هدف قرار دادند، هم قصاص خواهد کرد و هم انتقام خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: قصاص از مسببان و آمران است و انتقام این است که آمریکا قطعاً در آسیا نخواهد بود و در خاورمیانه خودش نخواهد بود.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، گفت: مگر شما ادعای آزادی و تمدن نداشتید؟ مگر شما ادعای ابرقدرتی و قدرت در دنیا نداشتید؟ مگر نگفتید نیروی دریایی ایران را از بین بردیم؟
آمریکا جرأت حضور در خلیج فارس ندارد
احمدنیا، اظهار کرد: بسمالله، بفرمایید خلیج فارس و دریای عمان؛ چرا صدها کیلومتر آن طرفتر، در اقیانوس هند و فراتر از آن فراری شده آمریکا؟ ابرقدرت امروز جرأت ندارد یک شناور خودش را در خلیج فارس ظاهر کند.
وی افزود: تمام آمریکا شکست خواهد خورد و اضمحلال خواهد یافت. آمریکا را یک بار دیگر خواهیم دید؛ در عصر ما و در نسل ما خداوند در خلیج فارس قطع خواهد کرد، چون وعده خدا این است و قطعاً وعده خدا تا زمانی که مؤمنین مثل شما باشند، تحقق پیدا خواهد کرد.
«ما ملت امام حسین و ملت شهادتیم»
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، بیان کرد: ما قبلاً گفتیم ما ملت امام حسینیم ما ملت شهادتیم همانطور که مولوی گرگیج فرمودند ما عاشق شهادتیم و از شهادت نمیترسیم.
احمدنیا در پایان، گفت: گفته بودیم جنگ را شما شروع خواهید کرد، پایانش را ما تعیین میکنیم. امروز اینگونه است و پایان این جنگ، شکست قطعی و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود.
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