به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، به گفته محققان، ورزش‌هایی با مدت‌زمان کوتاه‌تر و شدت کمتر می‌توانند درد را به گونه‌ای کاهش دهند که با داروهای رایج مُسکن برابری کرده یا حتی از آن‌ها پیشی بگیرند.

محققان گزارش می دهند میزان کاهش درد ناشی از ورزش، حدود ۶۰ درصد بیشتر از میانگین تسکین درد گزارش‌شده برای داروهای مسکن است.

«بن سینگ»، پژوهشگر ارشد و عضو هیئت علمی دانشگاه آدلاید استرالیا، در یک بیانیه خبری گفت: «در شرایطی که به دنبال روش‌های ایمن و مؤثر برای مدیریت درد، فراتر از مصرف دارو هستیم، این یافته‌ها شواهد محکمی برای تبدیل ورزش به بخشی منظم از مراقبت‌های مربوط به درد ارائه می‌دهند.»

برای انجام این بررسی جدید، محققان داده‌های حاصل از ۱۵۷ مطالعه مروری قبلی و بیش از ۲۷۰۰ کارآزمایی بالینی گذشته را که مجموعاً شامل بیش از ۲۲۱ هزار نفر می‌شد، گردآوری و تحلیل کردند.

نتایج نشان داد که ورزش به طور قابل‌توجهی دردهای کوتاه‌مدت حاد و مزمن را در طیف وسیعی از بیماری‌ها و شرایط جسمانی کاهش می‌دهد.

سینگ اظهار داشت: «مطالعه ما نشان داد که ورزش با کاهش چشمگیر دردهای حاد و مزمن همراه است؛ این تأثیر در تمامی انواع ورزش‌ها اعم از تمرینات هوازی، تمرینات مقاومتی یا حرکات ملایم‌تری مانند یوگا، پیلاتس و تای‌چی مشاهده شد.»

محققان اعلام کردند که به طور کلی، ورزش میزان درد را در مقیاس صفر تا ۱۰، حدود ۱.۱ واحد کاهش می دهد؛ رقمی که نشان‌دهنده ۶۰ درصد تسکین بیشتر درد در مقایسه با داروهای مسکن رایج است.

نتایج نشان داد که ورزش به تسکین دردهای ناشی از سرطان، آرتروز، میگرن، دردهای قاعدگی، فیبرومیالژیا و بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات دیگر کمک می‌کند.

یافته‌های محققان حاکی از آن است که برنامه‌های ورزشی با شدت کمتر- که شامل کمتر از دو ساعت ورزش در هفته می‌شوند- بیشترین فایده را برای کاهش درد داشته‌اند.

سینگ گفت: «نکته مهم این است که دریافتیم ورزش بیشتر، لزوماً به معنای نتیجه بهتر نیست. در واقع، برنامه‌هایی با مدت‌زمان کوتاه‌تر و شدت کمتر، کاهش بیشتری در درد ایجاد کردند؛ این امر نشان می‌دهد که افراد برای بهره‌مندی از مزایای قابل‌توجه، شاید نیازی به انجام تمرینات شدیدتر یا طولانی‌مدت نداشته باشند.»

به گفته محققان، دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ورزش می‌تواند به تسکین درد افراد کمک کند.

سینگ در ادامه افزود: «هنگامی که ورزش می‌کنیم، بدن ما مواد شیمیایی از جمله اندورفین و سروتونین آزاد می‌کند که می‌توانند شدت احساس درد را کاهش داده و آستانه تحمل درد را بالا ببرند. علاوه بر این، ورزش به کاهش التهاب و تغییر نحوه واکنش مغز به درد کمک کرده و هم‌زمان باعث بهبود خلق‌وخو می‌شود.»

این تیم پژوهشی نتیجه‌گیری کرد که پزشکان باید برای افرادی که با درد دست‌وپنج نرم می‌کنند، برنامه‌های ورزشی مشخصی تجویز کنند.