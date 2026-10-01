صعود سریع علیرضا عبدولی به مرحله نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی و در وزن ۷۷ کیلوگرم، علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده سولائمان اندیکا از اندونزی رفت.



عبدولی در این کشتی کاملا یکطرفه در همان سه دقیقه اول حریف اندونزیایی را ۸ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.



علیرضا عبدولی تا دقایقی دیگر در مرحله نیمه نهایی وزن ۷۷ کیلوگرم به مصاف برنده کشتی شاهین بداغی، کشتی گیر ایرانی الاصل قطر و امان از هند می رود.

