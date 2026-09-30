به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید، در پاسخ به این پرسش که چرا کره شمالی میتواند سلاح هستهای داشته باشد، اما ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد، گفت: «چون او (کیم جونگ اون) به من احترام میگذارد و من را دوست دارد.»
ترامپ در ادامه با اشاره به رهبر کره شمالی گفت: «او دوست من است. کیم جونگ اون ترامپ را دوست دارد. او بسیاری از افراد دیگر را دوست ندارد. من تقریباً تنها فردی در سراسر جهان هستم که او دوست دارد و من هم او را دوست دارم.»
وی افزود: «هر زمان که این را میگویم، با انتقادات زیادی مواجه میشوم. مردم میگویند این وحشتناک است.»
رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره آینده روابط خود با رهبر کره شمالی گفت: «تا زمانی که من اینجا باشم، حال او خوب خواهد بود. میدانید چرا؟ چون او به من احترام میگذارد و من را دوست دارد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که ترامپ پیشتر از تمایل خود برای دیدار دوباره با کیم جونگ اون سخن گفته است. ترامپ و رهبر کره شمالی در دوره نخست ریاستجمهوری وی، سه بار با یکدیگر دیدار کردند؛ نخستین دیدار در سنگاپور در ژوئن ۲۰۱۸، دومین دیدار در هانوی در فوریه ۲۰۱۹ و سومین دیدار در منطقه مرزی پانمونجوم در ژوئن ۲۰۱۹ برگزار شد.
تناقض در سیاست های آمریکا و آژانس بین الملی انرژی اتمی به کره شمالی محدود نمی شود و رژیم صهیونیستی نیز با اینکه معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای موسوم به ان پی تی را امضا نکرده اما به سلاح هسته ای دسترسی دارد.
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