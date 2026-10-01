به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع مدعی شد که مقام‌های سوریه و حزب الله در اقدامی بی سابقه ماه گذشته در ترکیه کردند.

منابع مذکور به رویترز گفتند که در نشست مقام های سوریه و حزب الله در ترکیه درباره نگرانی ها و دغدغه های دو طرف بحث و تبادل نظر شد.

بر اساس گزارش رویترز،‌ این مذاکرات که با پیگیری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه انجام شد، بر کاهش تنش‌ها متمرکز بوده و پیشرفت هایی در آن حاصل شد.

در بخش دیگری از گزارش ادعایی رویترز آمده است: هیات سوری به حزب‌الله اطمینان داده که برای خلع سلاح این گروه، مداخله نظامی در لبنان نخواهد کرد؛ در مقابل، از حزب‌الله خواسته تا قاچاق تسلیحات از مرز سوریه را متوقف کرده و هسته‌های باقی‌مانده خود در سوریه را برچیند.

بنا بر ادعای رویترز، هیات حزب‌الله نیز در این دیدار متعهد شده که در امور داخلی سوریه دخالت نکند، اما پاسخ مستقیمی به درخواست های هیات سوری نداده و در نهایت، در این دیدار هیچ توافق نهایی‌ای حاصل نشده است.

مقام های رسمی سوریه و حزب الله هنوز به این ادعای رویترز واکنش نشان نداده اند.