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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

تأمین دارو و تجهیزات مصرفی در چارچوب برنامه ذخایر استراتژیک کشور

تأمین دارو و تجهیزات مصرفی در چارچوب برنامه ذخایر استراتژیک کشور

مدیرعامل شرکت اوزان، از اجرای برنامه تأمین و ایجاد ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل توحیدلو گفت: این برنامه با هدف تقویت ذخایر راهبردی کشور، تضمین پایداری زنجیره تأمین، کاهش ریسک ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و فراهم‌سازی دسترسی مطمئن به اقلام اساسی حوزه سلامت در دستور کار شرکت اوزان قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش اوزان به‌عنوان بازوی اجرایی و تأمین‌کننده وزارت بهداشت در حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی افزود: مجموعه قابل توجهی از داروها و تجهیزات مصرفی از منابع معتبر بین‌المللی تأمین شده است. اوزان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تجاری و شبکه تأمین بین‌المللی خود، این روند را پیگیری کرده است.

توحیدلو تصریح کرد: با وجود شرایط پیچیده مبادلات بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی و تجاری و تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از تجهیزات مصرفی پزشکی موردنیاز از برندهای معتبر و تراز اول جهانی تأمین شده است.

وی، دستیابی به تخفیف‌های قیمتی قابل توجه هنگام خرید را از دستاوردهای مهم این فرآیند دانست و گفت: علاوه بر تأمین اقلام باکیفیت و استاندارد، تلاش شد منابع ارزی کشور با حداکثر بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرد. این مهم با انجام مذاکرات تخصصی، شناسایی مسیرهای مناسب تأمین و مدیریت دقیق فرآیند خرید و حمل محقق شد.

توحیدلو درباره وضعیت تجهیزات مصرفی تأمین‌شده اظهار کرد: تمامی این اقلام در این مرحله وارد کشور شده و فرآیندهای قانونی و گمرکی آن‌ها با موفقیت انجام شده است. پس از ترخیص، همه اقلام در انبارهای اوزان مستقر و آماده تحویل هستند. این حجم از تأمین و ذخیره‌سازی، امکان پاسخگویی سریع به نیازهای کشور و پشتیبانی از استمرار فعالیت مراکز درمانی و مجموعه‌های متولی حوزه سلامت را فراهم کرده است.

وی در خصوص تأمین دارو نیز یادآور شد: روند تأمین دارو با موفقیت همراه بوده است. بخش عمده داروهای خریداری‌شده تاکنون وارد کشور و تحویل شده و بخش باقی‌مانده محموله‌ها نیز در حال حمل به مقصد ایران است. پس از ورود، مراحل قانونی و اجرایی ترخیص و تحویل آنها انجام خواهد شد.

توحیدلو خاطرنشان کرد: این اقدامات گامی مؤثر در ارتقای تاب‌آوری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و تقویت آمادگی کشور در مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده است. این تجربه نشان داد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تجاری موجود و با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب، می‌توان حتی در شرایط محدودیت‌های گسترده بین‌المللی، تأمین اقلام استراتژیک نظام سلامت را پیش برد.

وی در پایان تأکید کرد: شرکت اوزان در چارچوب این تفاهم‌نامه، تأمین مستمر، توسعه ذخایر استراتژیک و پشتیبانی از نیازهای حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را به‌ عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت خود دنبال می‌کند.

کد مطلب 6964472
حبیب احسنی پور

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