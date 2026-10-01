رشد مثبت تولیدات کشاورزی در شرایط جنگی؛ ذخایر کالاهای اساسی مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به چالش‌های متعدد دولت طی دو سال گذشته اظهار کرد: با لطف خداوند و به برکت رهبری‌های حکیمانه رهبر شهید و در ادامه رهبر عزیز و همچنین تدابیر اتخاذشده در دولت، روند خدمت‌رسانی ادامه پیدا کرد.



وی امنیت غذایی را یکی از محورهای مورد توجه دشمن دانست و افزود: دشمن برنامه‌ریزی کرده بود که کشور ظرف ۲۰ روز با قحطی مواجه شود اما به لطف پروردگار حتی برای یک ساعت نیز با کمبود مواد غذایی روبه‌رو نشدیم.



وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این وضعیت در شرایطی رقم خورد که کشور همزمان با خشکسالی نیز مواجه بود و تأمین مواد غذایی بدون وقفه ادامه یافت.



نوری قزلجه با اشاره به سیاست دولت در حمایت از تولیدکنندگان گفت: این حمایت موجب شد حتی در دشوارترین شرایط و زیر بمباران‌ها نیز چرخه تولید متوقف نشود.



تولید زیر بمباران ادامه یافت



وی با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بیان کرد: هزینه‌های نقل‌وانتقال کالا نیز در پی محاصره بنادر جنوبی کشور افزایش یافته است و تلاش می‌کنیم این هزینه‌ها از سفره مردم برداشته شود.



وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آثار جنگ بر اقتصاد کشور اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در پی جنگ تحمیلی منفی شد اما بخش کشاورزی تنها بخشی بود که رشد مثبت داشت.



وی خاطرنشان کرد: وضعیت ذخایر کالاها نیز از میزان تعیین‌شده قانونی بیشتر است و امیدواریم هرچه سریع‌تر هزینه اقلام کاهش پیدا کند.