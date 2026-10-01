وزیر میراث فرهنگی: بوشهر از مناطق مهم کشور در حوزه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری صبح پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه بوشهر اظهار کرد: هدف از سفر به استان بوشهر، بازدید و افتتاح چندین طرح در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است.

وی افزود: حامل سلام رئیس‌جمهور به مردم عزیز و شریف استان بوشهر، دیار تاریخ و تمدن ایران‌زمین و سرزمین مقاومت، هستم.

صالحی‌امیری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان بوشهر ادامه داد: مردم این استان همواره نشان داده‌اند که از وجب‌به‌وجب سرزمین خود دفاع می‌کنند و در برابر تهدیدها و تهاجم دشمنان، ایستادگی و مقاومت دارند.

وی بیان کرد: به دعوت استاندار بوشهر، امسال جشن هفته گردشگری در این استان و در کنار مردم خون‌گرم، ولایت‌مدار و مهمان‌نواز بوشهر برگزار می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در جریان این سفر، نشست‌هایی با فعالان حوزه گردشگری برگزار می‌شود، زمینه برخی سرمایه‌گذاری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و چند طرح نیز در سطح استان افتتاح خواهد شد.

صالحی‌امیری افزود: همچنین از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات استان قرار می‌گیریم تا موارد مطرح‌شده را به رئیس‌جمهور و دولت منعکس کنیم.

وی با قدردانی از مدیریت استان بوشهر اظهار کرد: استاندار و مدیران استان با سخت‌کوشی و دلسوزی، ظرفیت مدیریتی مناسبی ایجاد کرده‌اند و مجموعه نیروهای نظامی، امنیتی و مردمی نیز در مسیر توسعه استان نقش مهمی دارند.

صالحی‌امیری ادامه داد: حضور در بوشهر فرصتی است تا ضمن ادای احترام به شهدای استان و مردم عزیز آن، مسائل و ظرفیت‌های موجود را از نزدیک بررسی و برای رفع مشکلات، موضوعات را در سطح دولت پیگیری کنیم.