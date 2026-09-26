۱۰ هزار موتور هوشمند کولر آبی جایگزین موتورهای پر مصرف قدیمی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای کرمان گفت: با حمایت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طرح تعویض رایگان ۱۰ هزار موتور کولر آبی پر مصرف نسل قدیم و جایگزینی آن با موتور نسل جدید BLDC با بازدهی بالا برای مشترکین خانگی در شهرستان سیرجان کلید خورد.

حمیدرضا حبیبی، افزود: این اقدام ارزشمند در راستای سیاست های کلان کشور با موضوع مدیریت مصرف انرژی و با حمایت شرکت گل گهر و سرمایه گذاری شرکت گهر انرژی سیرجان و همراهی سهامداران این شرکت انجام می شود.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح حدود ۵/۸ مگاوات کاهش توان و حدود ۱۴ میلیون کیلو وات ساعت صرفه جویی سالانه انرژی به همراه خواهد داشت که تاثیر بسزایی در کاهش عمق و رفع ناترازی برق در کشور دارد.

محمد سلیمانی، مدیر عامل شرکت توزیع برق جنوب کرمان نیز ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند شرکت گل گهر از سایر صنایع و معادن استان کرمان خواست با الگوگیری از گل گهر، در مقوله صرفه جویی و استاندارد سازی تجهیزات ورود پیدا کنند و در کاهش شدت مصرف برق در استان سهیم شوند.

گفتنی است برای سهولت انجام این طرح، سامانه اختصاصی ثبت نام برای مشترکین دارای شناسه مسکونی به آدرس http://sednaservice.com طراحی شده که ساکنین شهرستان سیرجان می توانند در این سامانه ثبت نام و در نوبت تعویض رایگان موتور کولر آبی قرار گیرند.