بازسازی یک مدرسه ۳ کلاسه در نقطه صفر مرزی گلشن

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صفرزایی عصر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: مدرسه سه‌کلاسه «شهرزاد مک سوخته» در روستای مک سوخته شهرستان گلشن، در نقطه صفر مرزی استان، پس از بازسازی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در مناطق مرزی افزود: بازسازی و تجهیز مدارس در مناطق کم‌برخوردار، زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به محیط آموزشی ایمن و مناسب را فراهم می‌کند و آموزش و پرورش استان این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ادامه داد: مدرسه سه‌کلاسه شهرزاد مک سوخته با مشارکت و همت خیرین نیک‌اندیش بازسازی شده و اکنون با فراهم شدن فضای مناسب‌تر، دانش‌آموزان این منطقه می‌توانند تحصیل خود را در محیطی ایمن و استاندارد ادامه دهند.

صفرزایی بیان کرد: توجه به مناطق مرزی و روستایی تنها به معنای ساخت مدرسه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای ماندگاری جمعیت، ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای کودکان و نوجوانان این مناطق است.

وی از خیرین مدرسه‌ساز و همه مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم با تداوم مشارکت خیرین و همراهی دستگاه‌های اجرایی، شتاب بیشتری خواهد گرفت.