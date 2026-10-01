بوشهر در آستانه جهش گردشگری؛ شهرداری به کمپین معافیت عوارض بپیوندد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر پنجشنبه در نشست با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری استان بوشهر اظهار کرد: دنیا می‌خواهد بداند در جنوب چه اتفاقی افتاده است و امروز هرمز، بوشهر و خوزستان در کانون توجه قرار دارند و سیاست ما هدایت آژانس‌های گردشگری به سمت جنوب کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در بوشهر افزود: برای تحقق این هدف باید جذابیت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران ایجاد شود و معافیت عوارض یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها در این زمینه است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اجرای کمپین معافیت عوارض در برخی شهرها گفت: در این طرح ۸۰ درصد عوارض بخشیده می‌شود و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز در پنج سال پس از بهره‌برداری دریافت خواهد شد.

صالحی‌امیری از شهردار و شورای شهر بوشهر خواست به این کمپین بپیوندند و این موضوع را به‌عنوان ششمین مشوق سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان مطرح کنند.

وی همچنین از پیشنهاد برگزاری سه همایش سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری بوشهر خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم این همایش‌ها تا زمستان و حداکثر تا بهار برگزار شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: در این همایش‌ها از سرمایه‌گذاران برای حضور در طرح‌های گردشگری دعوت می‌شود و بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز در نشست‌هایی با حضور استاندار و دستگاه‌های مرتبط از جمله راه و شهرسازی، محیط زیست، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی بررسی و تصویب خواهد شد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه نگاه دولت به بوشهر محدودیت‌ساز نیست، تصریح کرد: بوشهر در آستانه یک جهش قرار دارد و پس از عبور از شرایط کنونی باید به کارگاه بزرگ توسعه زیرساخت‌های گردشگری تبدیل شود و آمادگی پذیرش صدها هزار گردشگر از سراسر ایران و جهان را پیدا کند.

وی همچنین از اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه چهار درصدی به حوزه بوم‌گردی و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: الزام بیمه در برخی طرح‌ها برداشته شده و منابع فوق‌العاده‌ای نیز از محل صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و تبصره ۱۸ برای چهار استان جنوبی در نظر گرفته شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: این منابع در مقایسه با استان‌های درجه یک کشور، سهم بیشتری برای استان‌های جنوبی اختصاص خواهد داد.