زارع: بوشهر ظرفیت جهش گردشگری دریامحور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در همایش ملی گردشگری در بوشهر با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: اقتصاد دریامحور یکی از پیشران‌های اصلی توسعه کشور است و سواحل شمال و جنوب، به‌ویژه خطه ساحلی بوشهر، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای تحقق این رویکرد دارند.

وی افزود: با حمایت دولت و مشارکت همه‌جانبه بخش خصوصی می‌توان از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت استفاده کرد و زمینه ارتقای معیشت مردم و رشد شاخص‌های اقتصادی کشور را فراهم ساخت.

استاندار بوشهر با قدردانی از اهتمام وزیر میراث‌فرهنگی برای برگزاری این رویداد تصریح کرد: استان بوشهر از ظرفیت‌های متنوع ساحلی، تاریخی، طبیعی و دریایی برخوردار است که بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها با حمایت دولت و حضور بخش خصوصی می‌تواند تحول قابل توجهی در توسعه اقتصادی ایجاد کند.

۲۷۳ فرصت سرمایه‌گذاری گردشگری در بوشهر

زارع با اشاره به اولویت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در برنامه‌های استان گفت: از ابتدای فعالیت دولت، توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شمار اولویت‌های استان قرار داشته و اگرچه شرایط جنگی اخیر اجرای بخشی از برنامه‌ها را با تأخیر مواجه کرد، اما هیچ پروژه‌ای در این حوزه متوقف یا تعطیل نشد و روند توسعه با جدیت ادامه یافت.

وی بوشهر را سرزمینی برخوردار از هویت تاریخی و ملی دانست و افزود: جای‌جای این خطه تنها یک مقصد گردشگری نیست، بلکه جلوه‌ای از هویت ملی و تاریخی مردمانی است که در کنار مرزبانی از میهن، همواره میزبان گردشگران داخلی و خارجی بوده‌اند.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های شورای راهبردی، ۲۷۳ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده و علاوه بر صدور ده‌ها مجوز بی‌نام، آغاز به کار منطقه آزاد تجاری و صنعتی در مرکز استان نیز فرصت جدیدی برای تحول در صنعت گردشگری بوشهر ایجاد کرده است.

زارع گفت: باید از این ظرفیت‌ها به شکل هدفمند استفاده شود تا زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان فراهم شود.