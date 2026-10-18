به گزارش خبرنگار مهر، کودکان امروز از سنین پایین با رسانه‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند؛ رسانه‌هایی که اگرچه می‌توانند بخشی از تجربه و یادگیری آنها باشند، اما استفاده نادرست یا بیش از اندازه از آنها ممکن است بر رفتار، روابط و حتی حضور کودک در موقعیت‌های روزمره اثر بگذارد. کتاب «از دست تو کرمیلو!» نوشته بنفشه رسولیان و منتشرشده در نشر مهرستان، هشتمین جلد از مجموعه «قصه‌های کرمیلو» است که این‌بار سراغ عادت کودکان به استفاده از تلفن همراه بزرگ‌ترها و پیامدهای آن می‌رود.

کرمیلو، کرم کوچکی است که همراه خانواده‌اش در زیر زمین زندگی می‌کند و در هر جلد از مجموعه «قصه‌های کرمیلو» با یکی از موقعیت‌های مرتبط با رسانه و زندگی روزمره مواجه می‌شود. این مجموعه تلاش دارد مفاهیمی مانند سواد رسانه‌ای، شیوه درست استفاده از رسانه و رعایت رژیم مصرف را در قالب داستان‌هایی ساده و متناسب با دنیای کودکان مطرح کند.

در «از دست تو کرمیلو!» مسئله اصلی، استفاده مداوم کرمیلو از تلفن همراهی است که خودش آن را «تیک‌تیک» نام گذاشته است. کرمیلو در موقعیت‌های مختلف، حتی زمانی که باید مشغول فعالیت دیگری باشد، دست از تلفن همراهش نمی‌کشد. همین وابستگی، کم‌کم او را از اتفاق‌هایی که اطرافش رخ می‌دهد غافل می‌کند و دردسرهایی برایش به وجود می‌آورد.

از مهمانی تا حیاط مدرسه

ماجرا از یک جشن تولد شروع می‌شود؛ جایی که بچه‌ها مشغول بادکنک‌ترکاندن و بازی هستند و فضای مهمانی پر از هیجان و سروصداست. اما کرمیلو به جای همراه‌شدن با دیگر بچه‌ها، سرگرم «تیک‌تیک» است. همین موضوع باعث می‌شود اطرافیان از او بپرسند که چرا حتی در مهمانی هم دست از تلفن همراهش نمی‌کشد.

این رفتار فقط به مهمانی محدود نمی‌شود. در حیاط مدرسه، وقتی دیگر بچه‌ها مشغول بازی هستند و معلم مراقب آنهاست، کرمیلو تلفن همراهش را در کلاهش پنهان کرده است. صدای بوق تلفن همراه لو می‌دهد که او باز هم «تیک‌تیک» را با خود به مدرسه آورده است.

در واقع، داستان با تکرار همین موقعیت‌ها نشان می‌دهد که وقتی استفاده از یک وسیله از حد خود عبور کند، ممکن است کودک حتی در موقعیت‌هایی که نیازمند توجه و حضور واقعی اوست، نتواند از آن فاصله بگیرد.

وقتی سرگرمی، دردسرساز می‌شود

کرمیلو در ادامه داستان، با موقعیت‌های مختلفی روبه‌رو می‌شود که هرکدام نتیجه‌ای از بی‌توجهی او به محیط اطراف است. زمانی که برای عیادت عمه‌اش کرمینک به خانه او می‌رود، باز هم مشغول بازی با «تیک‌تیک» است و بدون توجه به فضای عیادت و شرایط بیمار، سر و صدا می‌کند.

در موقعیت دیگری، مادر کرمیلو او را برای خرید می‌فرستد، اما او آن‌قدر سرگرم تلفن همراه است که نوبتش را از دست می‌دهد. این مسئله شاید در نگاه اول اتفاقی ساده به نظر برسد، اما برای کودک فرصتی است تا متوجه شود حضور در یک موقعیت اجتماعی، نیازمند توجه به اطراف و رعایت نوبت و قواعد آن محیط است.

کرمیلو حتی تلفن همراهش را یواشکی با خود به مدرسه می‌برد و در موقعیتی دیگر، هنگام راه‌رفتن آن‌قدر سرگرم تلفن است که جلوی پایش را نمی‌بیند و از یک سوراخ پایین می‌افتد. در فروشگاه نیز در حالی که حواسش به صفحه تلفن همراه است، پدر و مادرش را گم می‌کند.

«از دست تو کرمیلو!» بیش از آنکه صرفاً درباره یک وسیله باشد، درباره از دست دادن توجه است؛ اینکه کودک وقتی بیش از اندازه درگیر یک سرگرمی می‌شود، ممکن است اتفاق‌های اطرافش، آدم‌های کنار دستش و حتی مسئولیت‌های ساده روزمره را نبیند.

کرمیلو در این داستان بارها در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرد که می‌توانست با حضور و توجه بیشتر، از آنها عبور کند؛ اما سرگرم‌بودن با «تیک‌تیک» باعث می‌شود بخشی از تجربه‌های واقعی زندگی را از دست بدهد.

سواد رسانه‌ای از قصه‌های روزمره شروع می‌شود

مجموعه «قصه‌های کرمیلو» تلاش می‌کند آموزش سواد رسانه‌ای را از مفاهیم پیچیده و مستقیم خارج کند و آن را در قالب اتفاق‌هایی قرار دهد که کودکان بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند. در این جلد نیز مسئله استفاده از تلفن همراه بزرگ‌ترها، نه در قالب توصیه‌های مستقیم، بلکه از مسیر تجربه‌های کرمیلو روایت می‌شود.

کتاب «از دست تو کرمیلو!» هشتمین جلد مجموعه «قصه‌های کرمیلو» نوشته بنفشه رسولیان در ۱۳صفحه و از سوی انتشارات مهرستان منتشر شده است.