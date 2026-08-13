به گزارش خبرنگار مهر، «او مثل هیچ‌کس نیست» تازه‌ترین اثر طیبه رفیع‌منزلت است که با محوریت یکی از مقاطع پرالتهاب تاریخ اسلام، داستان جوانی را روایت می‌کند که در مسیر انتقام و اثبات خود، با انتخابی سرنوشت‌ساز مواجه می‌شود.

جنید، شخصیت اصلی داستان، جوانی است که از نادیده گرفته شدن و تحقیرهای مداوم در قبیله و از بی‌توجهی پدرش رنج می‌برد. او برای اثبات جایگاه خود تصمیم می‌گیرد دست به اقدامی خطرناک بزند و با نقشه قتل پیامبر اکرم(ص) راهی میدان جنگ شود؛ اما مواجهه با واقعیت‌هایی که پیش‌بینی نکرده، مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد.

این رمان تلاش می‌کند داستان تحول شخصیتی جنید را در بستری تاریخی روایت کند؛ جوانی که در ابتدا درگیر خشم، کینه و میل به دیده شدن است و در ادامه با موقعیتی مواجه می‌شود که باورها و تصمیم‌های پیشین او را به چالش می‌کشد.

در «او مثل هیچ‌کس نیست»، در کنار فضای تاریخی، کشمکش‌های درونی شخصیت اصلی نیز نقش مهمی در پیشبرد داستان دارد. جنید میان کینه‌های گذشته، فشارهای محیط اطراف و مواجهه با آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) قرار می‌گیرد و باید درباره مسیر آینده خود تصمیم بگیرد.

نویسنده در این اثر تلاش کرده است روایت تاریخی را با زبانی داستانی و پرتعلیق برای مخاطب امروز بازآفرینی کند و به موضوعاتی همچون انتخاب، شجاعت، هویت، تردید، ایمان و امکان تغییر انسان بپردازد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

از لرزش بدنم بیزارم. اشک در چشمانم حلقه زده. صدای پیام‌بَر در سرم تکرار می‌شود: «مبادا درشتی کنی؛ حتی اگر ایمانت را برنتابند! بال‌های تواضع را برابرشان فرو آور و آن‌ها را اطاعت کن، مگر در مخالفت پروردگارت.» روی زانو می‌نشینم. پدر قدمی عقب‌تر می‌رود.

رمان «او مثل هیچ‌کس نیست» نوشته طیبه رفیع‌منزلت از سوی نشر مهرستان به تازگی منتشر شده است.