محسن جوادی، درگذشت احمد آرام را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت احمد آرام، نویسنده و نمایشنامه‌نویس جنوبی را تسلیت گفت. متن پیام معاون امور فرهنگی به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون»

خبر درگذشت زنده‌یاد احمد آرام، نویسنده توانا و اهل قلم خوش‌ذوق بوشهری، مایه تاسف و اندوه جامعه فرهنگی و ادبی کشور شد. او در هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد، به‌عنوان داور در کنار ما حضور داشت؛ همکاری ارزنده‌ای که شور ژرف او به ادبیات و دغدغه مستمرش برای اعتلای فضای ادبی کشور را بار دیگر آشکار ساخت. نگاه ویژه و حمایتی او به نسل جوان، حقیقتی بود که نخستین بار در دولت دوازدهم و در دفتر انجمن سینمای جوان بوشهر به وضوح از نزدیک لمس کردم.

آرام، شخصیتی مستقل داشت که اهل فرهنگ و هنر همگی بر آن اتفاق نظر داشتند؛ با این همه، هر زمان که سخن از رشد فرهنگی کشور و حمایت از رویش‌های جوان به میان می‌آمد، بدون اعتنا به حاشیه‌ها و برخی رفتارهای مرسوم، با تمام وجود به میدان می‌آمد و دست به کار می‌شد؛ چرا که به درستی باور داشت نباید در برابر مسئولیت‌ها و آرمان‌ها دست‌بسته ماند.

این هنرمند فقید در آثار خود، با تکیه بر ظرفیت‌های غنی فرهنگی و روایی جنوب ایران و بهره‌گیری از شیوه‌های نوآورانه داستان‌پردازی، جهان‌هایی داستانی خلق کرد که در آن‌ها واقعیت‌های زیسته با لطافت خیال و وهم درهم آمیخته بود و میراثی ماندگار در ادبیات اقلیمی ایران به یادگار گذاشت. این ضایعه دردناک را به خانواده محترم آن مرحوم، اهالی قلم، جامعه ادبی بوشهر و دوستداران وی تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.