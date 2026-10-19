به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پادشاهی دروغگویان» نوشته اندرو ویزمان، حقوقدان و دادستان فدرال آمریکایی، با ترجمه سیدعلی موسوی از سوی نشر نشان منتشر شد. این کتاب به بررسی نقش دروغ و انتشار اطلاعات نادرست در عرصه سیاست آمریکا و تأثیر آن بر دموکراسی و اعتماد عمومی می‌پردازد.

ویزمان در این اثر با تمرکز بر دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، چگونگی استفاده از ادعاهای نادرست برای کسب و حفظ قدرت را بررسی می‌کند. او همچنین به پیامدهای حمله به نهادهای مستقل، بی‌اعتبار کردن منابع معتبر اطلاعاتی و جایگزینی واقعیت با روایت‌های سیاسی می‌پردازد.

نویسنده در این کتاب تأکید می‌کند که عادی‌شدن دروغ در فضای سیاسی، فراتر از عملکرد یک سیاستمدار، می‌تواند به تضعیف توانایی شهروندان در تشخیص واقعیت از تبلیغات، فرسایش اعتماد عمومی و تشدید دوقطبی‌های اجتماعی منجر شود.

این اثر با تکیه بر تجربه‌های حرفه‌ای نویسنده در نظام قضایی آمریکا، رابطه میان قدرت سیاسی، مسئولیت‌پذیری مقامات و حاکمیت قانون را بررسی می‌کند و به ضرورت پاسخگویی سیاسی و حفاظت از حقیقت در عرصه عمومی می‌پردازد.

اندرو ویزمان از اعضای ارشد تیم تحقیقات ویژه رابرت مولر درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ بوده است. او همچنین سابقه فعالیت در وزارت دادگستری آمریکا و رسیدگی به پرونده‌های مهم قضایی را در کارنامه دارد.

کتاب «پادشاهی دروغگویان» با ترجمه سیدعلی موسوی از سوی نشر نشان منتشر شده است.