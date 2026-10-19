  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

روایتی از سیاست‌ورزی با دروغ در آمریکا در «پادشاهی دروغگویان» منتشر شد

روایتی از سیاست‌ورزی با دروغ در آمریکا در «پادشاهی دروغگویان» منتشر شد

کتاب «پادشاهی دروغگویان» نوشته اندرو ویزمان و با ترجمه سیدعلی موسوی از سوی نشر نشان روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پادشاهی دروغگویان» نوشته اندرو ویزمان، حقوقدان و دادستان فدرال آمریکایی، با ترجمه سیدعلی موسوی از سوی نشر نشان منتشر شد. این کتاب به بررسی نقش دروغ و انتشار اطلاعات نادرست در عرصه سیاست آمریکا و تأثیر آن بر دموکراسی و اعتماد عمومی می‌پردازد.

ویزمان در این اثر با تمرکز بر دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، چگونگی استفاده از ادعاهای نادرست برای کسب و حفظ قدرت را بررسی می‌کند. او همچنین به پیامدهای حمله به نهادهای مستقل، بی‌اعتبار کردن منابع معتبر اطلاعاتی و جایگزینی واقعیت با روایت‌های سیاسی می‌پردازد.

نویسنده در این کتاب تأکید می‌کند که عادی‌شدن دروغ در فضای سیاسی، فراتر از عملکرد یک سیاستمدار، می‌تواند به تضعیف توانایی شهروندان در تشخیص واقعیت از تبلیغات، فرسایش اعتماد عمومی و تشدید دوقطبی‌های اجتماعی منجر شود.

این اثر با تکیه بر تجربه‌های حرفه‌ای نویسنده در نظام قضایی آمریکا، رابطه میان قدرت سیاسی، مسئولیت‌پذیری مقامات و حاکمیت قانون را بررسی می‌کند و به ضرورت پاسخگویی سیاسی و حفاظت از حقیقت در عرصه عمومی می‌پردازد.

اندرو ویزمان از اعضای ارشد تیم تحقیقات ویژه رابرت مولر درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ بوده است. او همچنین سابقه فعالیت در وزارت دادگستری آمریکا و رسیدگی به پرونده‌های مهم قضایی را در کارنامه دارد.

کتاب «پادشاهی دروغگویان» با ترجمه سیدعلی موسوی از سوی نشر نشان منتشر شده است.

کد مطلب 6982769
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها