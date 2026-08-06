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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

کشف احتکار ۲۰۶ میلیاردی کالاهای اساسی در اردبیل

کشف احتکار ۲۰۶ میلیاردی کالاهای اساسی در اردبیل

اردبیل- فرمانده انتظامی استان از کشف ۲۰۶ میلیارد ریالی کالاهای اساسی احتکار شده در قالب اجرای طرح مبارزه با احتکار کالاهای اساسی با اولویت پایش انبارها خبر داد. 

سردار جواد تقوی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق و احتکار و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه محتکران و برهم زنندگان امنیت اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل طرح مبارزه با احتکار کالاهای اساسی با اولویت پایش انبارها را به مدت ۴ روز اجرا کردند.

وی با اشاره به انجام ۹۳ مورد بازدید از انبارها و فروشگاه ها در اجرای این طرح افزود: با اجرای این طرح ۴ انبار پلمب و ۴ انبار ثبت نشده و ۳ انبار دارای تخلف شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با اجرای این طرح ۳۴۰ کیلو روغن خوراکی، ۲ تن و ۲۵۰ کیلو قند و شکر، ۴۱ تن و ۴۲۳ کیلو ماکارونی، ۶ هزار و ۶۷۲ لیتر روغن موتور و ۵ تن و ۶۳۶ کیلو چای احتکار شده کشف، که کارشناسان ارزش احتکار کشف شده را ۲۰۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

سردار تقوی با اشاره به دستگیری ۵ نفر در اجرای این طرح اظهار داشت: با اجرای این طرح ۵ فقره پرونده تشکیل و جهت رسیدگی و اقدامات قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با تاکید بر اینکه طرح نظارت و کنترل بر اصناف با هدف پیشگیری از قاچاق و احتکار به صورت هدفمند توسط پلیس در حال اجراست؛ خاطر نشان کرد: از شهروندان می خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق و احتکار خصوصا" احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

کد مطلب 6909673

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