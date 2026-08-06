کشف احتکار ۲۰۶ میلیاردی کالاهای اساسی در اردبیل

سردار جواد تقوی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق و احتکار و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه محتکران و برهم زنندگان امنیت اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل طرح مبارزه با احتکار کالاهای اساسی با اولویت پایش انبارها را به مدت ۴ روز اجرا کردند.

وی با اشاره به انجام ۹۳ مورد بازدید از انبارها و فروشگاه ها در اجرای این طرح افزود: با اجرای این طرح ۴ انبار پلمب و ۴ انبار ثبت نشده و ۳ انبار دارای تخلف شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با اجرای این طرح ۳۴۰ کیلو روغن خوراکی، ۲ تن و ۲۵۰ کیلو قند و شکر، ۴۱ تن و ۴۲۳ کیلو ماکارونی، ۶ هزار و ۶۷۲ لیتر روغن موتور و ۵ تن و ۶۳۶ کیلو چای احتکار شده کشف، که کارشناسان ارزش احتکار کشف شده را ۲۰۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

سردار تقوی با اشاره به دستگیری ۵ نفر در اجرای این طرح اظهار داشت: با اجرای این طرح ۵ فقره پرونده تشکیل و جهت رسیدگی و اقدامات قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با تاکید بر اینکه طرح نظارت و کنترل بر اصناف با هدف پیشگیری از قاچاق و احتکار به صورت هدفمند توسط پلیس در حال اجراست؛ خاطر نشان کرد: از شهروندان می خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق و احتکار خصوصا" احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.