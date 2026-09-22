کشف ۲۸۵ میلیاردی کالاهای قاچاق و احتکار شده در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق و احتکار و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی،ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل طرح مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی درسطح عرضه با نظارت بر اجرای قوانین حوزه صندوق فروشگاهی و فاکتور الکترونیک را همزمان با سراسر کشوربه مدت ۴ روز اجرا کردند.

وی با اشاره به انجام ۱۵۱ مورد بازدید از انبار در این طرح باحضور ۲۹ تیم از کارشناسان اداره جهاد کشاورزی،سازمان صنعت،معدن و تجارت،تعزیرات حکومتی و پلیس افزود:با اجرای این طرح ۷۵ تن نهاده دامی، ۳ تن و ۵۰۰ کیلو برنج، ۱۰ تن و ۲۰۰ کیلو انواع حبوبات، ۲۰ حلقه لاستیک خودرو، ۳ تن آجیل و خشکبار، ۴ هزار و ۶۷۷ قلم انواع کالاهای اساسی قاچاق و همچنین ۸۸ دستگاه لوازم خانگی و ۶ تن ۸۰۰ کیلو آرد احتکار شده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل به دستگیری ۷ نفر،پلمب ۳ واحد انبار، توقیف ۲ دستگاه خودرو و انهدام یک باند در این طرح اشاره کرد و گفت: ارزش کشفیات این عملیات برابر اظهار نظر کارشناسان ۲۸۴ میلیارد و۹۰۰ ریال بوده؛ که اقدامات قانونی با تشکیل ۷ فقره پرونده درحال انجام است.

سردار تقوی تصریح کرد:مردم عزیز در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام؛تا در اسرع وقت با متخلفان و مجرمان برخورد قانونی صورت گیرد.