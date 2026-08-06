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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

کشف ۲۶ تن شکر احتکار شده در همدان؛ ۱۰۵ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد

کشف ۲۶ تن شکر احتکار شده در همدان؛ ۱۰۵ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد

همدان-فرمانده انتظامی استان همدان از کشف یک محموله بزرگ شکر به وزن ۲۶ تن خبر داد و گفت: مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی اولویت جدی پلیس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی مبنی بر دپوی غیرمجاز و احتکار شکر در پارکینگ یک منزل مسکونی در یکی از مناطق استان همدان رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از شناسایی دقیق محل و انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی در بازرسی از این مکان ۲۶ تن شکر احتکار شده را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف‌شده برابر نظر کارشناسان مربوطه ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی و سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی در ادامه از کشف سیگار قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در سطح استان خبر داد و افزود: مامورین پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری کارکنان ایست و بازرسی شهید زارعی در راستای مبارزه جدی و قاطعانه با پدیده شوم قاچاق کالا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مظنون شدند و آن را متوقف کردند.

سردار نجفی با بیان اینکه ماموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از بار کامیون ۱۰۵ هزار نخ انواع سیگار خارجی و ۶۵۰هزار قلم انواع مواد خوراکی قاچاق کشف کردند و افزود: کارشناسان ارزش این محموله را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی در پایان با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی و احتکارکنندگان کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی و احتکار کالا مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

کد مطلب 6909710

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