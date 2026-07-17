محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس نقشههای پیشبینی هواشناسی، هشدار سطح قرمز شماره ۳ در تاریخ بیست و ششم تیرماه سال ۱۴۰۵ صادر شده است.
وی افزود: روند افزایش دمای هوا در اغلب مناطق استان خوزستان پیشبینی میشود و شهروندان باید تمهیدات لازم را برای مواجهه با این شرایط جوی در نظر داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، دمای هوا در بیشتر نقاط استان به ۴۹ و ۵۰ درجه سانتیگراد و حتی بالاتر از آن خواهد رسید.
سبزهزاری بیان کرد: این افزایش دما شامل مناطق مرتفع شمالی و شرقی استان نخواهد شد.
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