هشدار نارنجی هواشناسی کشاورزی در خوزستان؛ احتمال سرمازدگی محصولات

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی کشاورزی شماره ۲ اعلام کرد: این هشدار به تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ از سوی اداره کل هواشناسی خوزستان صادر شده است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، کاهش محسوس دما و احتمال وقوع سرمازدگی محصولات کشاورزی از اواخر وقت روز سه‌شنبه تا اواسط وقت روز پنجشنبه، اغلب مناطق استان خوزستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سبزه‌زاری با تأکید بر لزوم آمادگی بخش کشاورزی بیان کرد: در این بازه زمانی، به‌ویژه در مناطق مستعد، احتمال آسیب دیدن محصولات زراعی و باغی وجود دارد و لازم است کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی، توصیه‌ها و تمهیدات پیشگیرانه را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان از دستگاه‌های متولی و کشاورزان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌ها و هشدارهای تکمیلی، اقدامات لازم برای کاهش خسارات ناشی از افت دما و سرمازدگی احتمالی را انجام دهند.