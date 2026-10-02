هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی همراه با وزش باد تند، گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق و در ادامه نفوذ توده هوای نسبتاً سرد و مرطوب خزری همراه با مه غلیظ، از بعدازظهر و عصر جمعه ۱۰ مهر تا اواخر وقت یکشنبه ۱۲ مهر در همه مناطق استان خبر داد.

طبق این هشدار، وزش باد تند در روزهای جمعه و شنبه، بارش نسبتاً شدید باران در بخش‌هایی از مناطق شمالی، نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان و دامنه کوه‌های باغرو، رگبار و رعدوبرق از عصر جمعه تا اواخر جمعه‌شب به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان، رخداد مه غلیظ و کاهش میدان دید به‌ویژه در نوار شرقی، دشت اردبیل و دامنه کوهستان سبلان از عصر شنبه تا صبح دوشنبه و کاهش محسوس بیشینه دمای هوا در روز یکشنبه به‌ویژه در شهرستان‌های نمین، اردبیل، سرعین و خلخال مورد انتظار است.

از پیامدهای این وضعیت جوی می‌توان به احتمال اصابت صاعقه در مناطق کوهستانی به‌ویژه ارتفاعات سبلان، آب‌گرفتگی برخی معابر عمومی، جاری‌شدن روان‌آب در برخی آبراهه‌ها، رخداد سیلاب ناگهانی در نواحی مستعد، اختلال در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان و خسارت به محصولات قابل برداشت کشاورزی اشاره کرد.

در این راستا، به مردم عزیز توصیه می‌شود از فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کرده و در ترددهای جاده‌ای استان، به‌ویژه در گردنه حیران، به دلیل کاهش دید افقی احتیاط کنند و همچنین اطلاع‌رسانی به عشایر در دامنه کوهستان سبلان، مدیریت دما و رطوبت در واحدهای تولیدی و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب ناگهانی مورد تأکید است.