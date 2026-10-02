فرشاد ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جایگاه ایران در محاسبات قدرت جهانی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران طی نزدیک به پنج دهه با مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و رسانه‌ای مواجه بوده، اما در همین دوره، کشور در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، دفاعی، صنعتی و زیرساختی نیز مسیر توسعه را طی کرده است.

وی ادامه داد: ملت ایران در طول این سال‌ها با جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و فشارهای خارجی مواجه بوده و در عین حال تلاش کرده استقلال سیاسی و ظرفیت‌های بومی خود را حفظ کند. البته بیان دستاوردهای کشور نباید به معنای نادیده گرفتن مشکلات موجود باشد. مردم با مسائل اقتصادی، معیشتی و اجتماعی مواجه هستند و مسئولان باید برای حل این مسائل تلاش کنند.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه در این سال‌ها اهمیت داشته، صرفاً توانایی ساخت تجهیزات یا توسعه برخی فناوری‌ها نبوده است، بلکه استمرار اراده ملی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز اهمیت داشته است.

وی با اشاره به نقش انسجام اجتماعی و وحدت ملی در مقاطع حساس، اظهار کرد: جامعه ایران در مقاطع مختلف تاریخی، به‌ویژه در شرایط جنگ و تهدید خارجی، نشان داده است که می‌تواند حول مسائل اساسی مانند حفظ کشور، تمامیت ارضی و منافع ملی به اشتراکات گسترده دست پیدا کند.

ابراهیم‌پور تأکید کرد: وحدت ملی به معنای یکسان بودن دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی مردم نیست، بلکه به این معناست که جامعه با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، در موضوعات اساسی و منافع ملی دارای نقاط اشتراک باشد و بتواند در برابر تهدیدات خارجی از کشور خود دفاع کند.

وی در ادامه به پیشرفت‌های علمی و فناورانه کشور اشاره کرد و افزود: توسعه ظرفیت‌های دانشگاهی، رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشرفت در برخی حوزه‌های علمی و فناوری، بخشی از ظرفیت‌هایی است که طی دهه‌های گذشته در کشور ایجاد شده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارزیابی دقیق پیشرفت کشور نیازمند مقایسه وضعیت امروز با شرایط گذشته و همچنین توجه همزمان به دستاوردها و کاستی‌هاست. نباید مشکلات کشور را انکار کرد، اما در مقابل، نادیده گرفتن ظرفیت‌هایی که در طول این سال‌ها ایجاد شده نیز تحلیل دقیقی از واقعیت ایران ارائه نمی‌دهد.

ابراهیم‌پور همچنین با اشاره به تحولات امنیتی و جنگ‌های اخیر در منطقه گفت: تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که توان دفاعی و بازدارندگی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی ایران است و جمهوری اسلامی برای ایجاد ظرفیت‌های دفاعی و افزایش توان پاسخگویی در برابر تهدیدات، سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام داده است.