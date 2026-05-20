روایت سفر شهید رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد و افتتاح ابرپروژه ها

خبرگزاری مهر، گروه استانها: سی ام اردیبهشت سال ۱۴۰۳ بود که خبر شهادت شهید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت چهاردهم به همراه وزیر خارجه و چند تن از همراهانش در حین برگشت از شهرستان ورزقان آذربایجان غربی منتشر شد، این سانحه در تقویم کشورمان به نام هفته شهدای خدمت نام گذاری شده است.
حالا هم در دومین سالگرد شهادت شهدای خدمت ، در این گزارش به دستاوردهای شهید رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد اشاره ای خواهیم داشت.
سالها نام بسیاری از پروژههای بزرگ کهگیلویه و بویراحمد در فهرست طرحهای نیمهتمام کشور قرار داشت، پروژههایی که برخی از آنها دههها میان وعدهها و کمبود اعتبار متوقف مانده بودند، اما در دولت سیزدهم، روند تکمیل این طرحها شتاب گرفت و در نهایت با حمایت و تزریق اعتبار در دولت شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی و چندین پروژه مهم و راهبردی در استان افتتاح شد، طرحهایی که امروز نقش مهمی در اشتغال، امنیت انرژی، توسعه راهها و رونق کشاورزی ایفا میکنند.
سد چمشیر، شریان حیاتی آب و برق جنوب کشور
سد چمشیر در شهرستان گچساران، یکی از مهمترین پروژههای آبی و نیروگاهی کشور محسوب میشود که با هدف مدیریت منابع آب رودخانه زهره، کنترل سیلاب، توسعه کشاورزی و تولید برق احداث شد.
این سد که از نوع بتنی غلتکی است، با ارتفاع ۱۵۵ متر و ظرفیت مخزن حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب، به عنوان یکی از بزرگترین سدهای جنوب کشور شناخته میشود.
در این رابطه مدیر اداره آب شهرستان گچساران در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: سد چمشیر در ۲۵ کیلومتری گچساران بر روی رودخانه زهره احداث شده و نقش مهمی در ذخیره و تنظیم منابع آبی منطقه دارد.
سید معصوم افضلی افزود: نیروگاه چمشیر با ظرفیت ۱۷۵ مگاوات، شامل سه واحد ۵۵ مگاواتی و دو واحد پنج مگاواتی زیستمحیطی است که توان تولید سالانه ۵۲۰ گیگاوات ساعت انرژی برقآبی را دارد.
وی بیان کرد: این سد علاوه بر تأمین برق پایدار، زمینه توسعه اقتصادی، رونق کشاورزی، اشتغالزایی و توسعه صنایع پاییندست را فراهم کرده است.
مدیر اداره آب شهرستان گچساران با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی سد چمشیر تصریح کرد: با بهرهبرداری کامل از این طرح، آب مورد نیاز ۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گچساران تأمین میشود و همچنین بخشی از اراضی کشاورزی استان بوشهر نیز از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
آغاز فصل تازه آبرسانی به روستاها
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گچساران نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، سد چمشیر را یکی از پروژههای تحولآفرین کشور دانست و گفت: این سد علاوه بر کنترل سیلابهای فصلی، نقش مهمی در تأمین آب پایدار برای کشاورزی و روستاهای منطقه ایفا میکند.
لیلا عطازاده افزود: طرح آبرسانی از سد چمشیر به دشتها و روستاهای گچساران در حال مطالعه و اجرا است و در فاز نخست، ۱۴ روستای این شهرستان را زیر پوشش قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد: ظرفیتهای چندمنظوره سد چمشیر میتواند زمینهساز جهش اقتصادی و کاهش مشکلات ناشی از کمآبی در جنوب استان شود.
پتروشیمی گچساران، ابرپروژهای که پس از ۱۹ سال به سرانجام رسید
یکی دیگر از طرحهای مهم افتتاحشده در دولت شهید رئیسی، پتروشیمی گچساران بود، پروژهای که سالها با کندی پیش میرفت اما در دولت سیزدهم به مراحل پایانی رسید.
فرماندار گچساران در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: پتروشیمی گچساران یکی از بزرگترین طرحهای صنعتی کشور است که با سرمایهگذاری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری اجرا شده است.
ایوب مقیمی افزود: این پروژه طی حدود ۱۹ سال تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشت اما با تلاش شبانهروزی و حمایت دولت سیزدهم، میزان پیشرفت آن به ۹۷ درصد رسید.
وی با اشاره به اشتغالزایی این طرح تصریح کرد: پتروشیمی گچساران برای حدود ۷۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند و در دوران ساخت نیز روزانه حدود سه هزار نفر در این پروژه مشغول فعالیت بودند.
احیای کارخانه قند یاسوج، بازگشت دوباره به چرخه تولید
کارخانه قند یاسوج نیز از جمله واحدهای تولیدی مهم استان بود که پس از یازده سال تعطیلی، در دولت شهید رئیسی بار دیگر احیا شد.
مدیرعامل کارخانه قند یاسوج در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: این کارخانه طی سالهای گذشته چندین مرتبه تعطیل شد و آخرین بار نیز پس از واگذاری به بخش خصوصی، فعالیت آن متوقف شده بود.
محمد قاسمی افزود: با پیگیریهای شهید آیتالله رئیسی، ابتدا مشکلات حقوقی و قضائی کارخانه رفع شد و سپس با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام و بانک تجارت، عملیات راهاندازی مجدد کارخانه انجام گرفت.
وی اظهار کرد: برای احیای کارخانه حدود ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد که بخشی از آن تسهیلات بانکی و بخشی نیز آورده ستاد اجرایی بود.
مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با بیان اینکه اکنون ۲۲۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۶۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم در این مجموعه مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: کارخانه در سالهای اخیر روند تولید مطلوبی داشته و محصولات تولیدی آن نیاز بازار داخلی را تأمین میکند.
جاده پاتاوه -دهدشت بعد از ۲۸ سال افتتاح شد
افتتاح جاده ملی پاتاوه-دهدشت نیز یکی دیگر از پروژههای مهم دولت سیزدهم در کهگیلویه و بویراحمد بود، پروژهای که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۷۴ آغاز شده بود.
در این رابطه مدیر حوزه طرحهای شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این جاده ترانزیتی جزو یکی از پروژه های اولویت دار در دولت سیزدهم تعیین شده بود که با تزریق اعتبار در دولت شهید رئیسی تکمیل و به بهره برداری رسید.
صمصام آقایی افزود: کوتاهتر شدن مسیر اصفهان به بنادر جنوبی کشور و بهرهمندی ساکنان بیش از ۴۰۰ روستای محروم در ۲ شهرستان بویراحمد و کهگیلویه با جمعیتی افزون بر ۱۰۰ هزار نفر از نعمت راه مناسب از جمله مزیت های این جاده ملی بشمار می رود.
وی ادامه داد: ۱۳ تونل به طول هشت هزار و ۲۰۰ متر و ۱۸ دستگاه پل بزرگ بالای دهانه ۱۶ متری در این جاده طراحی شده است و ارتباط استانهای جنوب کشور از جمله خوزستان را به استان های مرکزی ایران برقرار می کند و نقطه ثقل و میانبر بین استانهای قرارگرفته در کریدور شمال به جنوب کشور به حساب میآید.
به گفته مدیر حوزه طرحهای شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کهگیلویه و بویراحمد این محور به طول ۱۳۶ کیلومتر که از مصوبات سفر سال ۱۳۷۳ مقام معظم رهبری به استان کهگیلویه و بویراحمد بوده جزو یکی از ۱۲ پروژه اولویت دار کشور محسوب شده و نقش مهمی در تسهیل ارتباط جاده ای بین استانهای مرکزی کشور دارد.
افتتاح پروژههای بزرگی مانند سد چمشیر، پتروشیمی گچساران، جاده پاتاوه ـ دهدشت و احیای کارخانه قند یاسوج، امروز به عنوان بخشی از کارنامه عمرانی دولت شهید رئیسی در کهگیلویه و بویراحمد شناخته میشود، پروژههایی که علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، زیرساختهای حیاتی استان را تقویت کردند و امید تازهای برای توسعه جنوب زاگرس به همراه آوردند.
