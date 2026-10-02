صعود ابوالفضل زندی به مرحله یک چهارم تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تکواندو و در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی در نخستین مبارزه خود «لویکجونی» از تاجیکستان را در دو راند پیاپی شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.
زندی برای صعود به نیمه نهایی و قطعی کردن مدال برنز خود باید با «ترملین» از قزاقستان مبارزه کند.
در رقابت های امروز ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم حریف خود از هنگ کنگ را شکست داد و به یک چهارم نهایی صعود کرد. امیر سینا بختیاری در تکواندو مجازی با یک پیروزی و یک باخت حذف شد.
روز گذشته هم در بخش پومسه یاسمن لیموچی و مرتضی زنده دل موفق به کسب مدال نشدند
ابوالفضل زندی تکواندوکار سبک وزن تیم ملی مردان ایران با پیروزی برابر رقیب تاجیکستانی خود راهی دور دوم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تکواندو و در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی در نخستین مبارزه خود «لویکجونی» از تاجیکستان را در دو راند پیاپی شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.
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