صعود ابوالفضل زندی به مرحله یک چهارم تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تکواندو و در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی در نخستین مبارزه خود «لویکجونی» از تاجیکستان را در دو راند پیاپی شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.



زندی برای صعود به نیمه نهایی و قطعی کردن مدال برنز خود باید با «ترملین» از قزاقستان مبارزه کند.



در رقابت های امروز ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم حریف خود از هنگ کنگ را شکست داد و به یک چهارم نهایی صعود کرد. امیر سینا بختیاری در تکواندو مجازی با یک پیروزی و یک باخت حذف شد.



روز گذشته هم در بخش پومسه یاسمن لیموچی و مرتضی زنده دل موفق به کسب مدال نشدند