پیام خانلرخانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار عضو تیم مردان به لحاظ فنی، روحی و روانی در آستانه شروع بازی‌های آسیایی شرایط بسیار خوبی دارند. خدا را شکر ملی‌پوشان با انگیزه زیادی در تمرینات حضور داشته و برنامه‌های مدنظر کادر فنی را اجرا کردند.

وی در مورد شرایط ملی‌پوشان در گرندپری موجو کره جنوبی گفت: این رقابت‌ها به دلیل حضور بهترین‌های دنیا، سطح بالایی داشت. اعضای تیم ملی هم وضعیت مناسبی داشتند. با توجه به فشردگی مسابقات پس از حضور در جام ریاست فدراسیون جهانی در پاکستان و اینکه پیش از شروع مسابقات دچار بیماری شدند، یک هفته زمانی که پیش روی ما بود برای ریکاوری کافی نبود.

خانلرخانی ادامه داد: نفرات تیم ما در موجو به تکواندوکارانی باختند که در همان مسابقات همگی موفق به کسب مدال طلا یا نقره شدند. در واقع ما به حریفی پایین‌تر از سطح خودمان نباختیم. ولی چاره‌ای نبود. به دلیل شرایط رنکینگ المپیکی و از دست دادن مسابقات گرندپری رم، باید به کره جنوبی می‌رفتیم. این شرایط را پیش‌بینی می‌کردم اما باید طبق مسیر طراحی‌شده برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ پیش برویم.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: بعد از بازگشت از کره جنوبی و در مدتی که در اختیار داشتیم، تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم و در بحث روانی هم کارهای مهمی صورت گرفت. آنالیز رقبا نیز همراه با اعضای تیم انجام شد.

خانلرخانی گفت: پیش‌بینی خیلی سخت است. شرایط مسابقاتی که به صورت المپیکی برگزار می‌شود، متفاوت است. رقابتی است که پارامترهای خاص روحی، روانی و آمادگی جسمانی خود را طلب می‌کند که خدا را شکر نفرات تیم ما از آن برخوردارند. به امید خدا، روز مسابقه با کمترین اشتباه مبارزه خود را آغاز کرده و تا انتها با قدرت پیش بروند.

سرمربی تیم ملی تکواندو ایران در پایان گفت: نکته مهم اینکه هر چهار عضو تیم ما عالی هستند و شایستگی کسب خوشرنگ‌ترین مدال را دارند و تمام توان خود را می‌گذارند تا نماینده خوبی برای تکواندو باشند و با مدال‌های خود دل مردم را شاد کنند.