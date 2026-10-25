  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

آغاز امیدوارکننده کمانداران ایران در کاپ آسیایی عراق

آغاز امیدوارکننده کمانداران ایران در کاپ آسیایی عراق

در مرحله مقدماتی مسابقات کاپ تیراندازی با کمان آسیا در عراق گلشنی در رده نخست ایستاد و مبینا فلاح در جایگاه دوم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، کاپ آسیایی عراق از امروز در سلیمانیه آغاز شد و کمانداران کشورمان در مرحله مقدماتی به مصاف رقبای خود رفتند.

محمدحسین گلشنی در ریکرو با امتیاز ۶۷۰ در رده نخست ایستاد. وی روز سه‌شنبه پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف برنده دیدار عراق و ازبکستان می‌رود.

مبینا فلاح در ریکرو با امتیاز ۶۵۵ در رده دوم ایستاد. وی روز سه‌شنبه پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی در دور دوم به مصاف برنده دیدار نپال و آذربایجان می رود.

تیم میکس ایران با ترکیب مبینا فلاح و محمدحسین گلشنی با امتیاز ۱۳۲۵ در رده نخست ایستاد. تیم ایران پس از استراحت در دور نخست فردا در دور دوم مرحله حذفی به مصاف تیم اردن می‌رود.

کد مطلب 6989301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها