آغاز امیدوارکننده کمانداران ایران در کاپ آسیایی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، کاپ آسیایی عراق از امروز در سلیمانیه آغاز شد و کمانداران کشورمان در مرحله مقدماتی به مصاف رقبای خود رفتند.



محمدحسین گلشنی در ریکرو با امتیاز ۶۷۰ در رده نخست ایستاد. وی روز سه‌شنبه پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف برنده دیدار عراق و ازبکستان می‌رود.



مبینا فلاح در ریکرو با امتیاز ۶۵۵ در رده دوم ایستاد. وی روز سه‌شنبه پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی در دور دوم به مصاف برنده دیدار نپال و آذربایجان می رود.



تیم میکس ایران با ترکیب مبینا فلاح و محمدحسین گلشنی با امتیاز ۱۳۲۵ در رده نخست ایستاد. تیم ایران پس از استراحت در دور نخست فردا در دور دوم مرحله حذفی به مصاف تیم اردن می‌رود.