لیلا سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارزیابی عملکرد ملی‌پوشان در بازی‌های آسیایی ناگویا نتایج به‌دست‌آمده در این رقابت‌ها را قابل دفاع دانست و گفت: اگر چه هدف ما کسب مدال بود و برای رسیدن به این مهم نیز تلاش زیادی انجام دادیم اما کمانداران ایران در ناگویا توانستند رکوردهایی بهتر از آنچه در تمرینات به ثبت رسانده بودند بر جای بگذارند.



وی در ادامه اظهار کرد: پیش از اعزام به این رقابت‌ها ارزیابی ما این بود که در بخش میکس شانس کسب مدال داریم. کمیته ملی المپیک نیز در بررسی‌های کارشناسی خود به چنین جمع‌بندی رسیده بود و بر همین اساس هدف اولیه این بود که بتوانیم تیم کامل ریکرو مردان و زنان را به بازی‌های آسیایی اعزام کنیم.



سخایی ادامه داد: البته کمیته ملی المپیک برای تصمیم‌گیری نهایی درباره اعزام ترکیب کامل تیم فرصتی در اختیار ما قرار داد. قرار شد در مسابقات کاپ جهانی که پس از جنگ در ترکیه برگزار شد شرکت کنیم و در صورت کسب نتایج قابل قبول شرایط برای اعزام تیم کامل به ناگویا فراهم شود. خوشبختانه ملی‌پوشان ما در آن رقابت‌ها به‌ویژه در بخش مردان نتایج خوبی کسب کردند و همین موضوع باعث شد کمیته ملی المپیک با اعزام تیم مردان به بازی‌های آسیایی موافقت کند. در بخش زنان نیز در نهایت تنها یک سهمیه به ریکرو اختصاص پیدا کرد که مبینا فلاح نماینده کشورمان در این بخش بود.



سرمربی تیم ملی ریکرو ایران با اشاره به سطح بالای رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: بازی‌های آسیایی از نظر سطح فنی و کیفیت ورزشکاران حاضر در مسابقات رقابت‌های بسیار دشواری بود. با این حال نتایجی که کمانداران ما در این رویداد به دست آوردند از نظر من به‌عنوان مربی قابل دفاع است. درست است که هدف ما کسب مدال بود و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی و تلاش کردیم اما نباید از عملکرد فنی ورزشکاران و رکوردهایی که در این مسابقات ثبت کردند غافل شویم.



وی افزود: انتظار من این بود که ملی‌پوشان بتوانند حداقل رکوردهایی را که در تمرینات به ثبت رسانده بودند را در جریان مسابقات نیز تکرار کنند اما خوشبختانه عملکرد آنها فراتر از این انتظار بود و توانستند رکوردهایی بهتر از تمرینات خود به ثبت برسانند. این مسئله نشان می‌دهد که ورزشکاران از نظر آمادگی فنی شرایط مناسبی داشتند و توانستند در یک میدان مهم و پرفشار عملکرد خوبی از خود نشان دهند.



سخایی با اشاره به پیشرفت رکوردهای تیم ملی در بخش‌های مختلف تصریح کرد: یکی از نکات مثبت عملکرد تیم ما در ناگویا افزایش رکوردها نسبت به رقابت‌های قبلی بود. در بخش میکس تیم مردان توانست ۳۵ نمره به رکورد خود اضافه کند و در بخش تیمی نیز افزایش ۱۸ نمره‌ای داشتیم. این اعداد برای ما اهمیت زیادی دارند چرا که نشان می‌دهند روند پیشرفت کمانداران متوقف نشده و تلاش‌های صورت‌گرفته در تمرینات و اردوها تا حدودی در میدان مسابقه نیز نتیجه داده است.



وی در ادامه با تأکید بر اینکه تیم ایران برای کسب مدال در بخش میکس تمام توان خود را به کار گرفت، گفت: در بخش میکس واقعاً برای کسب مدال جنگیدیم و این‌طور نبود که صرفاً برای حضور در مسابقات به ناگویا برویم و یک رقابت را پشت سر بگذاریم. هدف ما این بود که بتوانیم از فرصت به‌دست‌آمده استفاده کنیم و در جمع مدال‌آوران قرار بگیریم. کمانداران ما با انگیزه و تمرکز بالا وارد میدان شدند و تا جایی که امکان داشت برای رسیدن به سکو تلاش کردند.



سرمربی تیم ملی ریکرو درباره انتظارات مطرح‌شده از تیم ملی پیش از بازی‌های آسیایی نیز اظهار کرد: باید واقع‌بین باشیم و شرایط رقبای آسیایی را در نظر بگیریم. اینکه بگوییم با هدف کسب مدال طلا و نقره به ناگویا رفته بودیم درست نیست. نه پیش از مسابقات چنین وعده‌ای داده بودیم و نه در جریان رقابت‌ها چنین انتظاری وجود داشت. حضور تیم‌های قدرتمندی مانند کره جنوبی و هند کار را برای سایر کشورها بسیار دشوار می‌کند و رسیدن به مدال در چنین شرایطی نیازمند عملکردی کم‌اشتباه و در سطح بسیار بالاست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود قدرت بالای رقبای آسیایی ما برای کسب مدال برنز شانس داشتیم و تمام تلاش خود را نیز برای رسیدن به این هدف انجام دادیم اما در نهایت به دلیل یک اشتباه کوچک از سوی یکی از ملی‌پوشان فرصت کسب مدال را از دست دادیم. در چنین سطحی از رقابت کوچک‌ترین خطا می‌تواند سرنوشت یک مسابقه را تغییر دهد. به همین دلیل معتقدم کمانداران ما با وجود از دست دادن مدال تجربه ارزشمندی کسب کردند و باید از این تجربه برای حضور بهتر در مسابقات آینده استفاده کنیم.

سخایی با اشاره به سطح رکوردهای ثبت‌شده در ناگویا عنوان کرد: برای درک بهتر کیفیت عملکرد ورزشکاران باید به رکوردهای ثبت‌شده در این مسابقات توجه کنیم. برای مثال اگر رکوردی که گلشنی در ناگویا به ثبت رساند در رقابت‌های کاپ جهانی ثبت می‌شد می‌توانست او را در جایگاه دوم جهان قرار دهد. این موضوع نشان می‌دهد که سطح عملکرد ملی‌پوشان ما در این مسابقات چقدر خوب بوده است. بنابراین نباید صرفاً نتیجه نهایی و کسب یا عدم کسب مدال را ملاک ارزیابی قرار دهیم بلکه باید پیشرفت فنی، افزایش رکوردها و کیفیت عملکرد ورزشکاران را نیز در نظر بگیریم.



وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حضور نمایندگان ایران در مسابقات کاپ آسیایی عراق گفت: در ابتدا تصمیم فدراسیون این بود که ترکیبی از ورزشکاران رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان را برای حضور در این رقابت‌ها اعزام کنیم تا فرصت حضور در مسابقات بین‌المللی برای نفرات بیشتری فراهم شود و ورزشکاران رده‌های پایه نیز بتوانند تجربه رقابت در سطح آسیایی را به دست آورند.



سرمربی تیم ملی ریکرو ادامه داد: با این حال به دلیل برخی مشکلات از جمله مسائل مالی و همچنین مشکلات مربوط به شرایط اعزام و تردد که تحت تأثیر وضعیت کشور ایجاد شده بود فدراسیون در نهایت از اعزام ترکیب اولیه منصرف شد. در ادامه فدراسیون عراق از مبینا فلاح و آقای گلشنی به همراه مربی آنها برای حضور در این رقابت‌ها دعوت کرد و فدراسیون تیراندازی با کمان ایران نیز با اعزام این ترکیب سه‌نفره موافقت کرد.



سخایی درباره سطح فنی مسابقات عراق نیز اظهار داشت: این رقابت‌ها از سطح خوبی برخوردار بود هرچند نمی‌توان آن را از نظر کیفیت و دشواری با بازی‌های آسیایی مقایسه کرد. ورزشکاران خوبی از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان در این مسابقات حضور داشتند و همچنین یک ورزشکار از آمریکا نیز در جمع شرکت‌کنندگان بود. حضور این کمانداران باعث شد رقابت‌های قابل قبولی برگزار شود و خوشبختانه نمایندگان ایران نیز توانستند رکوردهای خوبی به ثبت برسانند.



وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی ریکرو ایران تأکید کرد: در حال حاضر خودمان را برای برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی آماده می‌کنیم تا بتوانیم ترکیب نهایی را برای حضور در مسیر کسب سهمیه المپیک مشخص کنیم. طبیعتاً یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در ماه‌های آینده شناسایی نفرات آماده و تشکیل تیمی است که بتواند در رقابت‌های پیش‌رو عملکرد قابل قبولی داشته باشد.



سرمربی تیم ملی ریکرو در پایان خاطرنشان کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی در دی‌ماه برگزار خواهد شد و پس از مشخص شدن ترکیب نهایی برنامه‌ریزی لازم برای آماده‌سازی ملی‌پوشان و حضور قدرتمند در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک انجام می‌شود. امیدوارم با برگزاری منظم اردوها و فراهم شدن شرایط مناسب برای تمرین و حضور در مسابقات تدارکاتی بتوانیم تیمی آماده و رقابت‌پذیر را روانه میادین آینده کنیم.