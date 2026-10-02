احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های عددی، تا اواسط هفته آینده، استان تحت تأثیر یک سامانه ناپایدار قرار دارد.

کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه در این مدت، در برخی ساعات وزش باد شدید موقتی و در برخی نواحی بارش باران همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: هرچند حجم بارش‌های این سامانه قابل توجه و چشمگیر نیست، اما به شکل نقطه‌ای می‌تواند تقویت شود و موجب روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها گردد؛ بنابراین شهروندان باید نسبت به این شرایط جوی توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه پتانسیل وقوع رعد و برق‌های شدید، به‌ویژه در نواحی جنوب و جنوب شرق استان و به‌طور خاص برای اوایل هفته آینده وجود دارد، تصریح کرد: لازم است مطابق هشدار سطح زرد صادرشده، تمهیدات لازم صورت گیرد و دستگاه‌های اجرایی نیز آمادگی لازم را داشته باشند.

کارشناس هواشناسی استان در ادامه درباره وضعیت دما نیز گفت: دمای هوا برای امروز و فردا افزایش نسبی در حد دو تا سه درجه دارد، اما برای اوایل هفته آینده مجدداً همین میزان کاهش دما انتظار می‌رود؛ این نوسانات دمایی در این فصل از سال طبیعی محسوب می‌شود.

احمدی‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند، خاطرنشان کرد: شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از هرگونه سفر غیرضروری در جاده‌های کوهستانی و مناطق سیل‌خیز خودداری کنند.